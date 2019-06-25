ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

МЗС Ірану: санкції США закривають шлях дипломатії

Новини » Політика    25.06.2019 - 10:49
МЗС Ірану: санкції США закривають шлях дипломатії
Фото: Аббас Мусаві (deccanherald.com)

В Ірані заявили, що Трамп знищує всі міжнародні механізми

Санкції США проти Ірану, які були введені 24 червня, назавжди закривають шлях для дипломатії. Про це заявив офіційний представник МЗС Ірану Аббас Мусаві, повідомляє Reuters.

За його словами, Трамп знищує всі міжнародні механізми, що "покликані підтримувати мир і стабільність на планеті".

"Введення непотрібних санкцій проти верховного лідера Ірану (аятоли Алі Хаменеї, - ред.), а також глави іранської дипломатії (Джавада Заріфа, - ред.) назавжди закриває шлях для дипломатії", - заявив Мусаві.

Нагадаємо, США ввели санкції щодо управління вищого керівника Ірану, які передбачають також подальші санкції у відношенні осіб, пов'язаних з цим відомством. Американські дипломати зазначили, що кампанія дипломатичної ізоляції і максимального економічного тиску буде продовжуватися, поки Іран не піде на переговори з США.

РБК-Україна писало, що 24 червня Дональд Трамп оголосив про введення нових санкцій проти Ірану.

До цього Трамп схвалив наступальний кібер-удар, який відключив комп'ютерні системи Ірану, використовувані для керування запуском ракет.

США ввели санкції відносно вищого керівника Ірану В Радбезі ООН засудили напади на танкери в Оманській затоці
Новини України Сполучені Штати АмерикиІран
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся