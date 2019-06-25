МИД Ирана: санкции США закрывают путь дипломатии

Фото: Аббас Мусави (deccanherald.com)

В Иране заявили, что Трамп уничтожает все международные механизмы

Санкции США против Ирана, которые были введены 24 июня, навсегда закрывают путь для дипломатии. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, сообщает Reuters.

По его словам, Трамп уничтожает все международные механизмы, "призванные поддерживать мир и стабильность на планете".

"Введение бесполезных санкций против верховного лидера Ирана (аятоллы Али Хаменеи, - ред.), а также главы иранской дипломатии (Джавада Зарифа, - ред.) навсегда закрывает путь для дипломатии", - заявил Мусави.

Напомним, США ввели санкций в отношении управления высшего руководителя Ирана, предусматривающий также дальнейшие санкции в отношении лиц, с связанных с этим ведомством. Американские дипломаты отметили, что кампания дипломатической изоляции и максимального экономического давления будет продолжаться, пока Иран не пойдет на переговоры с США.

РБК-Украина писало, что 24 июня Дональд Трамп объявил о введении новых санкций против Ирана.

До этого Трамп одобрил наступательный кибер-удар, который отключил компьютерные системы Ирана, используемые для управления запуском ракет.