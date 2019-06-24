Трамп ввів нові санкції проти Ірану

Фото: Дональд Трамп (Mark Wilson/Getty Images)

Нові санкції будуть прийняті на тлі ескалації напруженості у відносинах між країнами

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп оголосив про введення нових санкцій проти Ірану, в тому числі щодо верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, нові санкції будуть прийняті на тлі ескалації напруженості у відносинах між країнами.

За словами американського лідера, Аятолла опиниться під санкціями через те, що Іран збив минулого тижня американський безпілотник.

Нагадаємо, в Ірані заявили, що безпілотний літальний апарат Сполучених Штатів Америки був збитий в південній провінції Хормозган. Відповідно до заяви іранських військових, це був розвідувальний дрон Global Hawk.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент США Дональд Трамп схвалив наступальний кібер-удар, який відключив комп'ютерні системи Ірану, використовувані для керування запуском ракет.

Крім того, раніше видання Yahoo повідомило, що кіберкомандування Сполучених Штатів Америки провело відповідну кібератаку на іранську шпигунську групу, яка підтримувала атаку на танкери.