ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Трамп ввів нові санкції проти Ірану

Новини » Політика    24.06.2019 - 19:55
Трамп ввів нові санкції проти Ірану
Фото: Дональд Трамп (Mark Wilson/Getty Images)

Нові санкції будуть прийняті на тлі ескалації напруженості у відносинах між країнами

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп оголосив про введення нових санкцій проти Ірану, в тому числі щодо верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, нові санкції будуть прийняті на тлі ескалації напруженості у відносинах між країнами.

За словами американського лідера, Аятолла опиниться під санкціями через те, що Іран збив минулого тижня американський безпілотник.

Нагадаємо, в Ірані заявили, що безпілотний літальний апарат Сполучених Штатів Америки був збитий в південній провінції Хормозган. Відповідно до заяви іранських військових, це був розвідувальний дрон Global Hawk.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент США Дональд Трамп схвалив наступальний кібер-удар, який відключив комп'ютерні системи Ірану, використовувані для керування запуском ракет.

Крім того, раніше видання Yahoo повідомило, що кіберкомандування Сполучених Штатів Америки провело відповідну кібератаку на іранську шпигунську групу, яка підтримувала атаку на танкери.

На тлі напруженості між Іраном і США ціни на нафту ростуть Трамп схвалив кібератаку на ракетні системи Ірану
Новини України ІранДональд ТрампСанкції
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся