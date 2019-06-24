ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Трамп схвалив кібератаку на ракетні системи Ірану

Новини » Політика    24.06.2019 - 04:55
Трамп схвалив кібератаку на ракетні системи Ірану
Фото: Дональд Трамп (Mark Wilson/Getty Images)

Таким чином США відповіли на знищення їх безпілотника

Президент США Дональд Трамп схвалив наступальний кібер-удар, який відключив комп'ютерні системи Ірану, використовувані для керування запуском ракет. Як інформує РБК-Україна, про це пише газета The Washington Post.

Ці дані газеті повідомили джерела, обізнані в даному питанні. Вони відзначили, що Трамп зробив це після того, як відмовився від військового нападу у відповідь на збитий в четвер безпілотний літальний апарат США в Оманській затоці.

Джерела стверджують, що кібер-удари, були розпочаті ввечері в четвер, 20 червня, співробітниками американського кіберкомандування. Кібер-операція проти Корпусу вартових ісламської революції координувалася з Центральним командуванням США, військовою організацією, що здійснює діяльність на всьому Близькому Сході.

Операція не призвела до жертв серед цивільного населення, що могло б статися в разі нанесення звичайного удару, який Трамп скасував.

Нагадаємо, раніше видання Yahoo повідомило, що кіберкомандування Сполучених Штатів провело відповідну кібератаку на іранську шпигунську групу, яка підтримувала атаку на танкери.

Іран застеріг США від збройного конфлікту Трамп анонсував нові санкції проти Ірану
Новини України ІранСполучені Штати Америки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся