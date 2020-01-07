Пентагон має намір покласти край війні з Іраном

Фото: Марк Еспер (з відкритих джерел)

У Пентагоні заявили, що Сулеймані планував напади на військових США

Сполучені Штати Америки не хочуть розв'язувати війну з Іраном, але готові до того, щоб завершити її. Про це заявив глава Пентагону Марк Еспер, передає агентство Reuters.

Зокрема, Еспер заявив, що Вашингтон розраховує на дипломатичне вирішення конфлікту з Тегераном, однак для цього потрібно, щоб спочатку "Іран пішов на деескалацію".

Крім того, міністр оборони США, коментуючи вбивство в Багдаді іранського генерала Касема Сулеймані, зазначив, що у Вашингтона є докази, що той планував напади на американських військових. За його словами, Сулеймані "був спійманий на місці злочину".

Також глава Пентагону припустив, що Іран зробить у відповідь кроки після вбивства Сулеймані.

"Я думаю, що ми повинні очікувати, що вони завдадуть удару у відповідь будь-яким чином, у тій чи іншій формі", - підкреслив глава Міноборони США і додав, що Тегеран може діяти самостійно, або за підтримки проіранських груп.

Разом з тим він запевнив, що Вашингтон буде готовий відповісти "відповідним чином".

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки привели свої сили на Близькому Сході в повну бойову готовність.

Як писало РБК-Україна раніше, Іран розробив 13 варіантів відповіді на вбивство американцями командувача спецпідрозділом "Аль-Кудс" Касема Сулеймані.

Додамо також, 3 січня США провели авіаудар по колоні генерала Сулеймані поблизу аеропорту в столиці Іраку Багдаді, в результаті якого генерал загинув.