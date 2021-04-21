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МЗС Чехії висловило протест російському послу через висилку дипломатів

Новость на русском → Прага, Середа 21 квітня 2021 20:53
МЗС Чехії висловило протест російському послу через висилку дипломатів Фото: Якуб Кулганек, міністр закордонних справ Чехії (facebook.com/mzvcr)
Автор: РБК-Україна

Міністр закордонних справ Чехії Якуб Кулганек заявив, що висловив протест російському послу в Празі Олександру Зміївському у зв'язку з висилкою 20 чеських дипломатів з Москви.

Про це повідомляє телеканал СТ24.

У розмові з послом Кулганек зажадав повернути всіх 20 висланих дипломатів. Інакше чисельність російського посольства скоротиться до аналогічного чеському.

"Всі вислані співробітники посольства Чехії повинні бути повернуті на свої місця в Москві. Рішення очікуємо до 12: 00 четверга. Якщо воно не буде прийнято, то ми приступимо до варіанту приведення Штатів обох посольств у паритетну відповідність за чисельністю співробітників", - заявив Міністр закордонних справ Чехії.

За його словами, висилка 18 російських дипломатів була спланована так, щоб не поставити під загрозу роботу посольства, але Росія відповіла непропорційно.

Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр і глава дипломатії Чехії Ян Гамачек заявив, що відповідь Росії на висилку 18 російських дипломатів з посольства в Празі сильніше, ніж очікувала Республіка. Особливу стурбованість викликає висилка заступника чеського посла.

Як писало РБК-Україна, .html" > МЗС Росії вирішив вислати з Москви 20 чеських дипломатів.

Це рішення послідувало за висилкою з Праги 18 співробітників російського посольства за шпигунство і причетність до диверсії на складі боєприпасів.

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