МЗС про арешт Джелялова: у Росії з'явився ще один привід для переслідувань в Криму

Перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джепарова відреагувала на незаконний арешт заступника глави Меджлісу Нарімана Джелялова в Криму. Вона заявила, що в Росії з'явився новий привід для переслідування кримських татар та українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку представниці МЗС.

"Переслідування громадян України за їх підтримку діяльності Кримської платформи стало ще одним приводом для фальсифікації кримінальних справ ", - заявила заступник глави МЗС.

Як наголосила Джепарова, російські окупанти в Криму розбудували "цілу систему політично вмотивованих переслідувань" всіх, хто проявляє незгоду з окупацією Криму.

Нагадаємо, сьогодні окупаційний "суд" в Криму арештував на два місяці Джелялова, який у серпні брав участь у саміті Кримської платформи.

Як писало РБК-Україна, окупанти кажуть, що Джелялов та ще низка кримських татар підозрюються у "диверсії". Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.