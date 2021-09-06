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МЗС про арешт Джелялова: у Росії з'явився ще один привід для переслідувань в Криму

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Київ, Понеділок 06 вересня 2021 22:17
МЗС про арешт Джелялова: у Росії з'явився ще один привід для переслідувань в Криму Фото: Еміне Джапарова, перший заступник глави МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джепарова відреагувала на незаконний арешт заступника глави Меджлісу Нарімана Джелялова в Криму. Вона заявила, що в Росії з'явився новий привід для переслідування кримських татар та українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку представниці МЗС.

Як наголосила Джепарова, російські окупанти в Криму розбудували "цілу систему політично вмотивованих переслідувань" всіх, хто проявляє незгоду з окупацією Криму.

"Переслідування громадян України за їх підтримку діяльності Кримської платформи стало ще одним приводом для фальсифікації кримінальних справ", - заявила заступник глави МЗС.

Нагадаємо, сьогодні окупаційний "суд" в Криму арештував на два місяці Джелялова, який у серпні брав участь у саміті Кримської платформи.

Як писало РБК-Україна, окупанти кажуть, що Джелялов та ще низка кримських татар підозрюються у "диверсії". Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

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