Microsoft запускает Xbox Mode для Windows 11: что изменится

Microsoft объявила о запуске Xbox Mode для ПК на базе Windows 11. Разработчики обещают быстрый доступ к играм без отвлечения на системные процессы. Новый "консольный интерфейс" уже начал появляться у пользователей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xbox Wire.
Ранее интерфейс был эксклюзивным для портативной консоли ROG Xbox Ally, где зарекомендовал себя как удобное решение для негабаритных экранов. Теперь Microsoft масштабирует этот опыт на обычные десктопные ПК и ноутбуки.
Цель - создать пользовательское пространство, где игры занимают центральное место.
Сервис Xbox Mode предлагает:
Упрощенный интерфейс: ваша библиотека и недавно запущенные игры всегда под рукой.
Оптимизация под контроллер: навигация в системе становится такой же удобной, как на консоли Xbox.
Минимум фоновых процессов: оболочка убирает уведомления и элементы Windows, мешающие сосредоточиться или потребляющие лишние ресурсы.
Xbox Mode не ограничивает пользователя только экосистемой Microsoft.
Через новую оболочку можно запускать:
В компании отмечают, что это не замена рабочего стола, а дополнительная опция. Вы можете свободно переключаться между консольным режимом и обычной Windows 11 в любой момент.
Развертывание функции происходит постепенно. Пользователи в избранных регионах уже получают доступ. На глобальное внедрение придется подождать несколько недель.
Чтобы проверить наличие обновления, следует сделать следующее:
После инсталляции обновления Xbox Mode можно будет запустить через Xbox Game Bar, нажав комбинацию клавиш Windows + G.
По словам разработчиков, такой шаг является частью стратегии Microsoft по созданию "единого и последовательного игрового опыта на всех экранах" - от смартфонов и портативных консолей до мощных игровых станций.