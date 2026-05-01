Microsoft запускает Xbox Mode для Windows 11: что изменится

11:04 01.05.2026 Пт
2 мин
Что скрывает новая игровая оболочка?
aimg Ольга Завада
Microsoft сделает из ПК консоль (фото: Magnific)

Microsoft объявила о запуске Xbox Mode для ПК на базе Windows 11. Разработчики обещают быстрый доступ к играм без отвлечения на системные процессы. Новый "консольный интерфейс" уже начал появляться у пользователей.

Ранее интерфейс был эксклюзивным для портативной консоли ROG Xbox Ally, где зарекомендовал себя как удобное решение для негабаритных экранов. Теперь Microsoft масштабирует этот опыт на обычные десктопные ПК и ноутбуки.

Цель - создать пользовательское пространство, где игры занимают центральное место.

Сервис Xbox Mode предлагает:

Упрощенный интерфейс: ваша библиотека и недавно запущенные игры всегда под рукой.

Оптимизация под контроллер: навигация в системе становится такой же удобной, как на консоли Xbox.

Минимум фоновых процессов: оболочка убирает уведомления и элементы Windows, мешающие сосредоточиться или потребляющие лишние ресурсы.

Доступ ко всем играм в одном окне

Xbox Mode не ограничивает пользователя только экосистемой Microsoft.

Через новую оболочку можно запускать:

  • Игры из подписки PC Game Pass.
  • Собственную библиотеку купленных проектов Xbox.
  • Тайтлы из сторонних магазинов (Steam, Epic Games Store и т.д.), если вы добавите их в список.

В компании отмечают, что это не замена рабочего стола, а дополнительная опция. Вы можете свободно переключаться между консольным режимом и обычной Windows 11 в любой момент.

Как активировать Xbox Mode?

Развертывание функции происходит постепенно. Пользователи в избранных регионах уже получают доступ. На глобальное внедрение придется подождать несколько недель.

Чтобы проверить наличие обновления, следует сделать следующее:

  • Открыть "Настройки" (Settings).
  • Перейти в раздел "Windows Update".
  • Включить опцию "Получать последние обновления, как только они станут доступными".

После инсталляции обновления Xbox Mode можно будет запустить через Xbox Game Bar, нажав комбинацию клавиш Windows + G.

По словам разработчиков, такой шаг является частью стратегии Microsoft по созданию "единого и последовательного игрового опыта на всех экранах" - от смартфонов и портативных консолей до мощных игровых станций.

Больше по теме:
Microsoft