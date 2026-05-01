Microsoft запускає Xbox Mode для Windows 11: що зміниться

Раніше інтерфейс був ексклюзивним для портативної консолі ROG Xbox Ally, де зарекомендував себе як зручне рішення для негабаритних екранів. Тепер Microsoft масштабує цей досвід на звичайні десктопні ПК та ноутбуки.

Мета - створити користувацький простір, де ігри займають центральне місце.

Сервіс Xbox Mode пропонує:

Спрощений інтерфейс: ваша бібліотека та нещодавно запущені ігри завжди під рукою.

Оптимізація під контролер: навігація у системі стає такою ж зручною, як на консолі Xbox.

Мінімум фонових процесів: оболонка прибирає сповіщення та елементи Windows, що заважають зосередитися або споживають зайві ресурси.

Доступ до всіх ігор в одному вікні

Xbox Mode не обмежує користувача лише екосистемою Microsoft.

Через нову оболонку можна запускати:

Ігри з підписки PC Game Pass.

Власну бібліотеку куплених проєктів Xbox.

Тайтли зі сторонніх магазинів (Steam, Epic Games Store тощо), якщо ви додасте їх до списку.

У компанії наголошують, що це не заміна робочого столу, а додаткова опція. Ви можете вільно перемикатися між консольним режимом та звичайною Windows 11 у будь-який момент.

Як активувати Xbox Mode?

Розгортання функції відбувається поступово. Користувачі в обраних регіонах вже отримують доступ. На глобальне впровадження доведеться зачекати декілька тижнів.

Щоб перевірити наявність оновлення, слід зробити наступне:

Відкрити "Налаштування" (Settings).

Перейти у розділ "Windows Update".

Увімкнути опцію "Отримувати останні оновлення, як тільки вони стануть доступними".

Після інсталяції оновлення Xbox Mode можна буде запустити через Xbox Game Bar, натиснувши комбінацію клавіш Windows + G.

За словами розробників, такий крок є частиною стратегії Microsoft щодо створення "єдиного та послідовного ігрового досвіду на всіх екранах" - від смартфонів та портативних консолей до потужних ігрових станцій.