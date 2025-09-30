ua en ru
Microsoft выпустила масштабное обновление для Word и Excel: какие новые функции появились

Вторник 30 сентября 2025 13:25
Microsoft выпустила масштабное обновление для Word и Excel: какие новые функции появились Microsoft запустила новый режим Copilot для Word и Excel (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Microsoft представила новый Agent Mode в Microsoft 365 Copilot, который должен значительно упростить работу в Word и Excel. Благодаря этой функции пользователям больше не обязательно быть профессионалами в офисных приложениях, чтобы создавать качественные документы и таблицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт о компьютерах, новейших технологиях и гаджетах PCMag.

"Так же, как vibe coding (кодирование вибраций) изменил разработку софта, новые модели рассуждений в Copilot открывают агентскую продуктивность для офисных документов. Это новый формат взаимодействия человека и ИИ", - отметил корпоративный вице-президент Microsoft Office Product Group Сумит Чаухан.

Как работает Agent Mode

Функция построена на последних моделях OpenAI. В Excel Copilot теперь не только генерирует данные, но и пошагово объясняет свои действия, исправляет ошибки и формирует итоговый отчет с ключевыми выводами.

"Это похоже на то, будто вы делегируете задачи эксперту по Excel, но при этом продолжаете контролировать процесс", - добавил Чаухан.

В Word новый режим позволяет прикрепить документ и с помощью запроса попросить Copilot провести анализ, отредактировать текст или исправить стиль.

Microsoft отмечает, что Agent Mode способен строить графики и диаграммы, анализировать финансовые данные, рассчитывать кредиты и даже помогать с личным бюджетом.


Office Agent: для презентаций и Word

Параллельно компания представила Office Agent - отдельный инструмент на базе моделей Anthropic. На старте он доступен для PowerPoint и Word.

Пользователи могут задать запрос прямо в чате Copilot, выбрать формат, а дальше Office Agent уточнит детали: стиль, акценты и тональность текста. Затем система соберет данные и изображения в интернете и сформирует готовую презентацию или документ.


"Ранее ИИ часто не справлялся с созданием слайдов, а теперь мы можем формировать полноценные структуры слайд-деков с живым предпросмотром", - считает Чаухан. По его словам, Office Agent меняет подход к работе с презентациями


Когда станет доступным

Agent Mode в Word и Excel уже начали распространять для участников программы Frontier среди корпоративных клиентов Microsoft 365 Copilot, а также подписчиков Microsoft 365 Personal и Family.

Пока функция работает в веб-версии, но вскоре появится и в настольных приложениях. Новый Office Agent от Microsoft будет доступен и вне приложений Office через чат Copilot.

Чтобы включить Agent Mode в Excel, необходимо установить дополнение Excel Labs. В Word достаточно выбрать режим в меню под строкой запроса. В будущем функция будет доступна и в PowerPoint.

Office Agent пока ограничен веб-версией для участников Frontier с подпиской Personal или Family.

Microsoft выпустила масштабное обновление для Word и Excel: какие новые функции появилисьНовый Office Agent в чате Copilot (фото: Microsoft)

Компания подчеркивает, что новые инструменты позволят Microsoft 365 оставаться конкурентоспособным на фоне множества AI-сервисов, которые уже предлагают генерацию документов, таблиц и презентаций.

