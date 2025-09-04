Microsoft Word получил функцию, которую в Google Docs использовали годами: подробности

Microsoft тихо внедрила новую функцию по умолчанию в Word для Windows - теперь все новые документы автоматически сохраняются в облаке. Ранее аналогичной возможностью пользовались только пользователи Google Docs и облачной версии Word Online.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на онлайн-издание TechRadar , специализирующееся на технологиях.

Как это работает

Раньше Word требовал сначала вручную сохранить документ, прежде чем включался AutoSave. Теперь опция "Автоматически создавать новые файлы в облаке" активирована по умолчанию в настройках сохранения.

Это означает, что документ сразу появляется в выбранной папке OneDrive или SharePoint, а владельцы лицензии смогут использовать его вместе с искусственным интеллектом Microsoft Copilot.

Однако нововведение работает не идеально. Если открыть новую сессию Word при уже активной, файл может не сохраниться автоматически. Также при отключении опции "Показывать стартовый экран" первый документ не уходит в облако. Часть участников программы Microsoft 365 Insider Beta и вовсе сообщают, что новая функция у них не появилась.

Автоматическое сохранение документов в Microsoft Word (фото: Microsoft)

Вопросы и критика

Microsoft утверждает, что новые документы будут сохраняться в OneDrive, SharePoint или "любое другое облачное хранилище по выбору". Однако компания не уточняет, что именно подразумевается под "предпочтительным облаком".

Уже прозвучала критика от конкурентов: основатель Nextcloud Франк Карличек обвинил Microsoft в навязывании собственных сервисов и исключении децентрализованных решений.

По мнению экспертов, автоматическое сохранение в облаке выглядит удобным и может защитить пользователей от потери данных. Но вместе с тем новшество вызывает вопросы о приватности, совместимости и возможном усилении монополии Microsoft.