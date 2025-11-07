Microsoft разрабатывает суперинтеллект, который должен защищать людей: что известно
Microsoft AI работает над формированием новой команды, задача которой - разработка так называемого "гуманистического суперинтеллекта", ориентированного на поддержку человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge.
Ставка на контролируемый ИИ
По словам Сулеймана, предполагаемый суперинтеллект не будет "безграничной и автономной сущностью". Напротив, он должен быть "четко контекстуализированным, ограниченным и подчиненным человеку" и "создан исключительно для служения человечеству".
Сам Сулейман присоединился к Microsoft в прошлом году, после чего компания начала выпуск собственных моделей для генерации текста, голоса и изображений.
Конкуренция с OpenAI усиливается
Несмотря на заявления о том, что Microsoft AI "отказывается от нарратива гонки за AGI", соперничество с OpenAI, судя по всему, выходит на новый уровень. Согласно обновленному соглашению между компаниями, Microsoft теперь может "самостоятельно развивать AGI или делать это в партнерстве с другими".
Как отмечают аналитики, юридически Microsoft также имеет право использовать наработки OpenAI для разработки собственных моделей.
Что включает "гуманистический суперинтеллект"
Сулейман описывает три ключевых направления применения новой системы:
- Персональный ИИ-компаньон, который будет помогать пользователям учиться, работать, принимать решения и чувствовать эмоциональную поддержку
- Ассистент в медицине, способный расширить и оптимизировать доступ к медицинской помощи
- Инструмент для ускорения научных открытий, в частности в сфере чистой энергетики.
"Гуманистический суперинтеллект ставит человека в центр. Это ИИ, который находится на стороне человечества - под контролем, управляемый, не способный открыть «ящик Пандоры»", - пишет Сулейман.
Напомним, что в Microsoft объяснили, почему искусственный интеллект не может обладать сознанием.
Также мы писали, что Microsoft готовит обновление Windows, которое может кардинально изменить работу на ПК.
Кроме того, сообщалось, что Microsoft представила свой первый генератор изображений на базе ИИ и показала, как он работает.