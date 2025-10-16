Microsoft готовит обновление Windows, которое полностью изменит ваш ПК: что известно

По мере того как Microsoft завершает эпоху Windows 10 и готовится отметить 40-летие своей операционной системы, компания делает ставку на следующий шаг - полную интеграцию искусственного интеллекта в Windows.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge .

Официально Windows 12 пока не представлена, но Microsoft ясно дает понять: каждый компьютер с Windows 11 должен стать “ИИ-ПК”, управляемым ассистентом Copilot и доступным для общения голосом.

“Наша цель - переписать всю операционную систему вокруг искусственного интеллекта и создать по-настоящему умный компьютер”, - рассказал Юсуф Мехди, исполнительный вице-президент Microsoft.

Компьютер, который понимает вас с полуслова

Microsoft начала внедрение набора новых функций в Windows 11, которые позволят интегрировать возможности Copilot в обычные ПК - без необходимости покупать специальные устройства серии Copilot Plus.

Главное изменение - возможность разговаривать с компьютером и поручать ему действия.

Пользователь может разрешить Copilot видеть, что происходит на экране, и действовать от его имени. Новая команда активации “Hey, Copilot!” преобразует голос в третий способ взаимодействия с компьютером - наряду с клавиатурой и мышью.

Microsoft действительно хочет убедить людей общаться со своими ПК (фото: Microsoft)

От Cortana к Copilot: голос возвращается

Microsoft уже пыталась внедрить голосовые функции - вспомним Cortana в Windows 10. Но теперь компания уверена, что искусственный интеллект сможет изменить отношение пользователей к голосовому управлению.

“Все данные показывают: когда люди используют голос, им это нравится. Они уже говорят через свои ПК в Teams, и теперь "говорить с компьютером" станет новым стандартом.”, - говорит Мехди.

Copilot Vision и Copilot Actions: взгляд и действия ИИ

Чтобы ИИ мог управлять устройством, он должен видеть экран. Для этого Microsoft внедряет Copilot Vision - функцию, которая “смотрит” на все, что происходит на экране, и помогает пользователю шаг за шагом.

Copilot Vision уже доступен во всех регионах, где работает Copilot. Ассистент может помогать в работе с приложениями, искать ошибки, обучать новым функциям и даже подсказывать во время игр. В отличие от функции Recall, Vision активируется вручную и работает по принципу потоковой передачи изображения, как в Teams.

Следующий этап - Copilot Actions, позволяющая ИИ выполнять реальные действия: например, редактировать фотографии в папке или организовывать файлы. Пока технология тестируется в ограниченном режиме в рамках программы Copilot Labs.

Левое навигационное поле - это рабочая область, которую видит Copilot Actions (фото: Microsoft)

“На первых этапах ИИ может ошибаться при работе со сложными приложениями. Но мы будем постоянно обучать модель и улучшать ее возможности.”, - признала Навджот Вирк, вице-президент Microsoft.

Новые возможности Copilot Actions позволят ИИ управлять вашим ПК (фото: Microsoft)

Copilot в панели задач и новая поисковая система

Copilot теперь интегрирован прямо в панель задач Windows с быстрым доступом к функциям Vision и Voice. Обновился и поиск - теперь он быстрее находит локальные файлы, приложения и настройки.

Скепсис пользователей и ставка на доверие

После неудачи с Recall пользователи осторожно относятся к функциям, где ИИ получает доступ к экрану. Однако Microsoft уверена, что сможет завоевать доверие. Компания готовит рекламную кампанию под слоганом “Познакомьтесь с компьютером, с которым можно разговарив