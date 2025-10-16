ua en ru
Чт, 16 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Microsoft готовит обновление Windows, которое полностью изменит ваш ПК: что известно

Четверг 16 октября 2025 18:45
UA EN RU
Microsoft готовит обновление Windows, которое полностью изменит ваш ПК: что известно Microsoft готовит новую эру Windows (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

По мере того как Microsoft завершает эпоху Windows 10 и готовится отметить 40-летие своей операционной системы, компания делает ставку на следующий шаг - полную интеграцию искусственного интеллекта в Windows.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge.

Официально Windows 12 пока не представлена, но Microsoft ясно дает понять: каждый компьютер с Windows 11 должен стать “ИИ-ПК”, управляемым ассистентом Copilot и доступным для общения голосом.

“Наша цель - переписать всю операционную систему вокруг искусственного интеллекта и создать по-настоящему умный компьютер”, - рассказал Юсуф Мехди, исполнительный вице-президент Microsoft.

Компьютер, который понимает вас с полуслова

Microsoft начала внедрение набора новых функций в Windows 11, которые позволят интегрировать возможности Copilot в обычные ПК - без необходимости покупать специальные устройства серии Copilot Plus.

Главное изменение - возможность разговаривать с компьютером и поручать ему действия.

Пользователь может разрешить Copilot видеть, что происходит на экране, и действовать от его имени. Новая команда активации “Hey, Copilot!” преобразует голос в третий способ взаимодействия с компьютером - наряду с клавиатурой и мышью.

Microsoft готовит обновление Windows, которое полностью изменит ваш ПК: что известноMicrosoft действительно хочет убедить людей общаться со своими ПК (фото: Microsoft)

От Cortana к Copilot: голос возвращается

Microsoft уже пыталась внедрить голосовые функции - вспомним Cortana в Windows 10. Но теперь компания уверена, что искусственный интеллект сможет изменить отношение пользователей к голосовому управлению.

“Все данные показывают: когда люди используют голос, им это нравится. Они уже говорят через свои ПК в Teams, и теперь "говорить с компьютером" станет новым стандартом.”, - говорит Мехди.

Copilot Vision и Copilot Actions: взгляд и действия ИИ

Чтобы ИИ мог управлять устройством, он должен видеть экран. Для этого Microsoft внедряет Copilot Vision - функцию, которая “смотрит” на все, что происходит на экране, и помогает пользователю шаг за шагом.

Copilot Vision уже доступен во всех регионах, где работает Copilot. Ассистент может помогать в работе с приложениями, искать ошибки, обучать новым функциям и даже подсказывать во время игр. В отличие от функции Recall, Vision активируется вручную и работает по принципу потоковой передачи изображения, как в Teams.

Следующий этап - Copilot Actions, позволяющая ИИ выполнять реальные действия: например, редактировать фотографии в папке или организовывать файлы. Пока технология тестируется в ограниченном режиме в рамках программы Copilot Labs.

Microsoft готовит обновление Windows, которое полностью изменит ваш ПК: что известноЛевое навигационное поле - это рабочая область, которую видит Copilot Actions (фото: Microsoft)

“На первых этапах ИИ может ошибаться при работе со сложными приложениями. Но мы будем постоянно обучать модель и улучшать ее возможности.”, - признала Навджот Вирк, вице-президент Microsoft.

Microsoft готовит обновление Windows, которое полностью изменит ваш ПК: что известноНовые возможности Copilot Actions позволят ИИ управлять вашим ПК (фото: Microsoft)

Copilot в панели задач и новая поисковая система

Copilot теперь интегрирован прямо в панель задач Windows с быстрым доступом к функциям Vision и Voice. Обновился и поиск - теперь он быстрее находит локальные файлы, приложения и настройки.

Скепсис пользователей и ставка на доверие

После неудачи с Recall пользователи осторожно относятся к функциям, где ИИ получает доступ к экрану. Однако Microsoft уверена, что сможет завоевать доверие. Компания готовит рекламную кампанию под слоганом “Познакомьтесь с компьютером, с которым можно разговарив

Читайте РБК-Украина в Google News
Microsoft Windows Искусственный интеллект
Новости
Россия ударила баллистикой по учебному подразделению ВСУ в тылу: есть погибшие
Россия ударила баллистикой по учебному подразделению ВСУ в тылу: есть погибшие
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит