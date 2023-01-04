Microsoft перестанет поддерживать версии ОС Windows 7 и 8: что делать
Компания Microsoft объявила, что уже 10 января популярные версии операционной системы Windows 7 и 8 будут отключены от обновлений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на компанію Microsoft.
Уже в ближайшие дни эти обновления прекратят действовать, и тогда поклонникам устаревших операционных систем (ОС) придется искать альтернативу. Другой вариант – продолжать пользоваться любимой ОС, несмотря на опасность.
Сама Microsoft рекомендует пользователям перейти на Windows 10 или 11.
"В случае если ваше устройство не потянет новое программное обеспечение, компания рекомендует заменить его на новое", - говорится в сообщении.
Напомним, что о прекращении поддержки Windows 7 и 8 Microsoft объявила еще в 2020 году. Пока единственными, кто все еще получает обновление "семерки", являются люди, которые оплатили трехлетний пакет поддержки.
На самом деле, Windows 7 и 8 в свое время пользовались огромной популярностью. В 2021 году их применяло более 100 млн пользователей по всему миру. По данным аналитиков, в начале этого года версии 7, 8, 8.1 предпочитает чуть менее 15% пользователей.
В начале прошлого года РБК-Украина сообщало, что инженеры компании Microsoft приступили к разработке новой операционной системы Windows. Ее название пока неизвестно.
Кроме того, мы писали, что Microsoft запретил скачивать Windows 10 и 11 на территории России.
Также корпорация Microsoft продлила бесплатную технологическую поддержку Украины на 2023 год. Кампания предоставит дополнительную помощь в размере почти 100 млн долларов, в результате чего общая поддержка Украины с начала войны в феврале составит более 400 млн долларов.
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