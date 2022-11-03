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Microsoft продлила бесплатную техподдержку Украины на 2023 год

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Украина, Четверг 03 ноября 2022 13:52
Microsoft продлила бесплатную техподдержку Украины на 2023 год Фото: Microsoft продлила бесплатную поддержку Украины 2023 год (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Корпорация Microsoft продлила бесплатную технологическую поддержку Украины на 2023 год. Кампания предоставит дополнительную помощь в размере почти 100 млн долларов, в результате чего общая поддержка Украины с начала войны в феврале составит более 400 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление президента корпорации Microsoft Брэда Смита в его блоге.

Поддержка компании "гарантирует, что государственные учреждения, критическая инфраструктура и другие сектора в Украине смогут продолжать управлять своей цифровой инфраструктурой и обслуживать граждан через Microsoft Cloud", написал Смит.

По его словам, дальнейшая защита Украины частично зависит от критического цифрового альянса стран, компаний и некоммерческих организаций.

"С тех пор, как в феврале началась война, Microsoft и другие технологические компании предоставили беспрецедентную технологическую помощь правительству и народу Украины. Размещая цифровую инфраструктуру в общедоступном облаке, Microsoft и другие компании поддерживают критически важные украинские службы через центры обработки данных по всей Европе", - написал он.

Как подчеркивается в июньском отчете Microsoft, это сыграло решающую роль в защите устойчивости и безопасности украинских данных и цифровых сервисов даже перед лицом российских крылатых ракет и других атак на центр обработки данных правительства Украины и другие физические активы, добавил Смит.

Отметим, в июне Microsoft заявила о существенном сокращении своего бизнеса в России, присоединившись к списку компаний, которые сократили свое присутствие или ушли из страны в ответ на вторжение.

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