Microsoft продлила бесплатную техподдержку Украины на 2023 год

Корпорация Microsoft продлила бесплатную технологическую поддержку Украины на 2023 год. Кампания предоставит дополнительную помощь в размере почти 100 млн долларов, в результате чего общая поддержка Украины с начала войны в феврале составит более 400 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление президента корпорации Microsoft Брэда Смита в его блоге .

Поддержка компании "гарантирует, что государственные учреждения, критическая инфраструктура и другие сектора в Украине смогут продолжать управлять своей цифровой инфраструктурой и обслуживать граждан через Microsoft Cloud", написал Смит.

По его словам, дальнейшая защита Украины частично зависит от критического цифрового альянса стран, компаний и некоммерческих организаций.

"С тех пор, как в феврале началась война, Microsoft и другие технологические компании предоставили беспрецедентную технологическую помощь правительству и народу Украины. Размещая цифровую инфраструктуру в общедоступном облаке, Microsoft и другие компании поддерживают критически важные украинские службы через центры обработки данных по всей Европе", - написал он.

Как подчеркивается в июньском отчете Microsoft, это сыграло решающую роль в защите устойчивости и безопасности украинских данных и цифровых сервисов даже перед лицом российских крылатых ракет и других атак на центр обработки данных правительства Украины и другие физические активы, добавил Смит.