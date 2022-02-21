ru ua
Пн, 21 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Microsoft почала розробку нової Windows

Новость на русском →
Понеділок 21 лютого 2022 09:52
Microsoft почала розробку нової Windows Фото: Microsoft почала розробку нової Windows (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Інженери компанії Microsoft почали розробку нової операційної системи Windows. Її назва поки що не розкрита.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Ghacks.

Нова операційна система імовірно отримає назву Windows 12. Інсайдери стверджують, що вона матиме нібито зовсім іншу структуру.

Фахівці вирішили відмовитися від старої бази, на основі якої побудовані попередні версії ОС, в тому числі й Windows 11. 12-а версія вимагатиме наявності чіпа безпеки Microsoft Pluton і криптографічного чіпа TPM 2.0.

Можливо, Windows 12 матиме деякі напрацювання з Windows 10x для роботи на менш продуктивних пристроях. Також Home і Pro версії ОС вимагатимуть обліковий запис користувача для поліпшення інтеграції з сервісами Microsoft.

Терміни виходу операційної системи невідомі. Тим часом закінчення підтримки Windows 10 очікується вже у 2025 році.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Microsoft випустила велике оновлення для нової Windows 11, яке дозволило підтримку додатків Android. Проте, системні вимоги для нової функції виявилися "важче" самої операційної системи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Windows Microsoft
NEWS
Під обстрілом окупантів. Як пройшли вихідні на Донбасі: що потрібно знати
Під обстрілом окупантів. Як пройшли вихідні на Донбасі: що потрібно знати
DAILY
Ростислав Шурма: Безповоротні втрати економіки України зараз – 2-3 млрд доларів на місяць
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ростислав Шурма: Безповоротні втрати економіки України зараз – 2-3 млрд доларів на місяць