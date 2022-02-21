Microsoft почала розробку нової Windows

Інженери компанії Microsoft почали розробку нової операційної системи Windows. Її назва поки що не розкрита.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Ghacks .

Нова операційна система імовірно отримає назву Windows 12. Інсайдери стверджують, що вона матиме нібито зовсім іншу структуру.

Фахівці вирішили відмовитися від старої бази, на основі якої побудовані попередні версії ОС, в тому числі й Windows 11. 12-а версія вимагатиме наявності чіпа безпеки Microsoft Pluton і криптографічного чіпа TPM 2.0.

Можливо, Windows 12 матиме деякі напрацювання з Windows 10x для роботи на менш продуктивних пристроях. Також Home і Pro версії ОС вимагатимуть обліковий запис користувача для поліпшення інтеграції з сервісами Microsoft.

Терміни виходу операційної системи невідомі. Тим часом закінчення підтримки Windows 10 очікується вже у 2025 році.