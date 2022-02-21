Microsoft почала розробку нової Windows
Інженери компанії Microsoft почали розробку нової операційної системи Windows. Її назва поки що не розкрита.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Ghacks.
Нова операційна система імовірно отримає назву Windows 12. Інсайдери стверджують, що вона матиме нібито зовсім іншу структуру.
Фахівці вирішили відмовитися від старої бази, на основі якої побудовані попередні версії ОС, в тому числі й Windows 11. 12-а версія вимагатиме наявності чіпа безпеки Microsoft Pluton і криптографічного чіпа TPM 2.0.
Можливо, Windows 12 матиме деякі напрацювання з Windows 10x для роботи на менш продуктивних пристроях. Також Home і Pro версії ОС вимагатимуть обліковий запис користувача для поліпшення інтеграції з сервісами Microsoft.
Терміни виходу операційної системи невідомі. Тим часом закінчення підтримки Windows 10 очікується вже у 2025 році.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Microsoft випустила велике оновлення для нової Windows 11, яке дозволило підтримку додатків Android. Проте, системні вимоги для нової функції виявилися "важче" самої операційної системи.