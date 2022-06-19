ru ua
Нд, 19 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Microsoft заборонила росіянам завантажувати Windows 10 и 11

Новость на русском →
Неділя 19 червня 2022 12:34
Microsoft заборонила росіянам завантажувати Windows 10 и 11 Фото: Microsoft заборонила росіянам завантажувати Windows 10 и 11 (Microsoft)
Автор: Сергій Пишкін

Американська корпорація Microsoft заборонила завантажувати Windows 10 і 11 на території Росії. Також під заборону потрапив й застосунок Media Creation Tool.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNews.

Під час спроби завантажити застосунок - сторінка видає помилку 404 - File or Directory not found". Однак офіційних заяв з боку компанії поки що не надходило.

Відзначимо, Microsoft ще на початку березня 2022 року підтримала санкції проти Росії на тлі війни на території України й заявила про припинення продажу своїх товарів та надання послуг.

"Сьогодні ми оголошуємо, що зупиняємо все нові продажі продуктів та послуг Microsoft у Росії", - заявив президент компанії Бред Сміт.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Microsoft планує зберегти музичні твори на кварцові носії й зберегти їх у сховищі музики Global Music Vault на випадок "Судного дня"

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Microsoft
NEWS
Платіжки за травень затримуються: "Нафтогаз" зробив важливе попередження
Платіжки за травень затримуються: "Нафтогаз" зробив важливе попередження
DAILY
"За фото – куля в лоб, без розбірок". Історії з окупованого Херсону
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна "За фото – куля в лоб, без розбірок". Історії з окупованого Херсону