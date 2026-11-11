Microsoft хочет платить владельцам ПК: как их привлекут к обучению ИИ

Как будет работать распределенное обучение ИИ?

Запатентованная система нацелена на широкий диапазон устройств: от массивных игровых компьютеров до ноутбуков и телефонов. Специальное ПО будет мониторить состояние устройства, чтобы не мешать пользователю.

Система будет оценивать ключевые параметры:

загруженность процессора и видеокарты;

объем свободной оперативной памяти;

температуру компонентов и уровень энергопотребления;

пропускная способность памяти и очередь вычислений.

Большие задачи по обучению ИИ будут разбиваться на мелкие микрозадачи и отправляться на подключенные устройства во время их простоя или минимальной нагрузки.

Microsoft разработала новую схему обучения ИИ (скриншот: патент Microsoft)

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Награды за ресурсы

Пользователи, добровольно согласящиеся предоставлять свои компьютерные мощности, смогут рассчитывать на вознаграждение.

В патенте упоминаются финансовые выплаты, внутренние бонусы на покупки в магазинах компании, скидки на софт или приоритетный доступ к новым ИИ-моделям.

Пока неизвестно, превратится ли патентная заявка в реальный функционал в Windows. Со всем тем, техногиганты все чаще регистрируют подобные идеи.

В другом недавнем патенте Microsoft описала технологию, позволяющую изменять слова во время прямых трансляций в реальном времени и автоматически синхронизировать мимику спикера на новом языке.

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Дефицит комплектующих и скандальные заявления о памяти

Бурное развитие ИИ требует огромных вычислительных мощностей и уже вызвал дефицит видеокарт и оперативной памяти.

Техногиганты все чаще предпочитают серверные чипы, а не видеокарты для обычных пользователей, в том числе такие мощные модели, как RTX 5090 от NVIDIA.

Поэтому руководство AMD уже заявило, что компания сосредотачивается прежде всего на рынке дата-центров.

Дефицит оперативной памяти оказался еще острее. Недавно CEO OpenAI Сэм Альтман вызвал возмущение в сети, заявив, что память более полезна на серверах ИИ-компаний, чем в домашних компьютерах, где она большую часть времени якобы простаивает.

Патент Microsoft фактически предлагает способ привлечь эти незадействованные ресурсы для работы алгоритмов.