Microsoft наконец-то исправит 30-летнюю проблему Windows: что изменится для пользователей

Microsoft готовит масштабное обновление Windows 11, которое должно сделать систему более удобной и устранить давние недостатки. Среди долгожданных изменений - возможность навсегда отключить уведомление о залипании клавиш прямо в окне подсказки.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Neowin .

Конец проблемы 30-летней давности

Функция Sticky Keys (залипание клавиш) давно знакома пользователям Windows. Она активируется, если пять раз подряд нажать кнопку Shift, и открывает системное окно с предложением включить специальный режим.

Такая ситуация нередко возникает при быстром наборе текста или во время игры, когда пользователь случайно вызывает системную подсказку.

Функция была добавлена еще в Windows 95, прежде всего для людей с ограниченными моторными возможностями. Она позволяет вводить комбинации клавиш последовательно, а не зажимать их одновременно: например, сначала нажать Ctrl, а затем C.

Другая специальная возможность - Filter Keys - помогает игнорировать короткие или повторные нажатия клавиш.

Однако для тех, кому эти функции не нужны, случайное появление диалогового окна может прерывать работу или игру. Раньше, чтобы избавиться от таких уведомлений, пользователям приходилось самостоятельно искать соответствующие параметры в настройках Windows.

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Что изменится в новых версиях Windows 11?

В свежих тестовых сборниках Windows 11 Insider (версия 26320.9876 на канале Beta) разработчики наконец-то изменили дизайн и функционал этих подсказок.

В новом диалоговом окне появился флажок "Никогда не включать залипание клавиш по этой комбинации". Одно нажатие галочки позволяет навсегда заблокировать появление этого оповещения в будущем без необходимости переходить в параметры системы.

Больше производительности и встроенный спидтест

Изменения в работе системных оповещений - только часть запланированных усовершенствований Windows 11.

Отмечается, что версия 26H2 уже демонстрирует существенный рост производительности по сравнению с предыдущими выпусками системы, а последующее обновление 27H2 должно продолжить эту тенденцию.

Среди других новшеств ожидаются встроенный инструмент для проверки скорости интернет-соединения и обновленные отчеты о ходе резервного копирования и восстановления данных.

Кроме того, Microsoft планирует исправить критическую ошибку, которая несколько лет незаметно влияла на общую производительность Windows.

В компании также уделяют внимание небольшим изменениям интерфейса, которые должны сделать повседневную работу с более удобной системой и уменьшить количество лишних отвлечений.