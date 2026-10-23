Microsoft уберет 8 функций Copilot из Windows 11: что изменится для пользователей

Microsoft удалит 8 функций Copilot из контекстного меню Проводника Windows 11 для файлов OneDrive. Процесс отключения начнется в середине ноября и завершится в начале декабря.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сервисное сообщение Microsoft .

Процесс отключения начнется в середине ноября 2026 года и полностью завершится по всему миру до начала декабря.

Какие функции ИИ вырезают из меню?

Список инструментов, исчезнувших из контекстного меню, включает основные текстовые и графические опции:

Создание краткого содержания

Создание вопросов и ответов

Сравнение файлов

Спросить ИИ

Объяснить изображение

Объяснить изображение (для нескольких файлов)

Сравнить изображение

Извлечение текста

В Microsoft объясняют это решение желанием упростить взаимодействие пользователей с Copilot в Проводнике и объединить все возможности в единую точку входа.

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Что останется в контекстном меню?

Пункт "Запрос Copilot" остается в меню правой кнопки мыши. Он откроет новый диалог с помощником, к которому уже будет прикреплен выбранный файл, после чего пользователь сможет ввести нужную задачу вручную.

Кроме того, прикрепленные файлы передаются по ссылке, поэтому все настройки прав доступа и защиты сохраняются.

8 удаленных действий не исчезают полностью: они останутся доступными через центр активности OneDrive.

Администраторам систем не нужно принимать специальных мер, однако рекомендуется предупредить пользователей и обновить учебные материалы.

Последовательное сокращение Copilot в Windows 11

Это далеко не первое изменение, связанное с сокращением присутствия искусственного интеллекта в операционной системе.

Ранее Microsoft уже убрала кнопки Copilot из приложений Блокнот и Средства выборки. Кроме того, техногигант подтвердил перспективу переназначения отдельной клавиши Copilot на клавиатурах под другие задачи пользователя.