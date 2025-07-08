Google добавил в Chrome скрытую проверку на Windows 11: как это работает

Несмотря на то, что поддержка Windows 10 официально завершится только 14 октября 2025 года , Google уже начал готовиться к ее окончанию. В коде браузера Chrome появилась новая функция, которая проверяет, может ли ваш ПК быть обновлен до Windows 11.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Windows Latest , специализирующийся на новостях об операционной системе Windows и продуктах Microsoft.

Зачем Chrome проверяет совместимость с Windows 11

Google добавил в браузер метрику, позволяющую определять, соответствует ли устройство требованиям для обновления до Windows 11. Проверка выполняется каждый раз при запуске Chrome на ПК с Windows 10.

При этом Google подчеркивает: речь не идет о том, чтобы ограничить доступ к браузеру или начать показывать предупреждения. На данном этапе функция используется исключительно для сбора статистики, чтобы понять, сколько пользователей Windows 10 смогут перейти на Windows 11 и как долго стоит продолжать поддержку Chrome на устаревающей ОС.

Что именно проверяет Chrome

При запуске на Windows 10 Chrome анализирует характеристики устройства:

модель и производителя процессора

наличие не менее 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ свободного пространства на диске

включен ли UEFI Secure Boot

активирован ли модуль TPM 2.0 через библиотеку tbs.dll.

На основе этих данных браузер формирует бинарную метку (true/false), указывающую, соответствует ли ПК требованиям Windows 11. Эта информация сохраняется в анонимной статистике использования Chrome.

Google добавил специальный флаг под названием IsWin11UpgradeEligible, который и отвечает за эту проверку. Это помогает компании понять, насколько большая часть пользовательской базы готова к переходу на новую ОС, и заранее спланировать политику поддержки.

Специальный флаг IsWin11UpgradeEligible (фото: Windows Latest)

Поддержка Windows 10 заканчивается, но есть нюанс

Официальное завершение поддержки Windows 10 запланировано на 14 октября 2025 года. Однако Microsoft предоставит пользователям возможность остаться на старой системе еще на год - до 13 октября 2026 года, при условии выполнения одного из трех условий:

привязка Microsoft-аккаунта

участие в программе Microsoft Rewards

или единоразовая плата в размере 30 долларов за расширенные обновления при использовании локальной учетной записи.

После этой даты пользователям придется принять решение: перейти на Windows 11, остаться на небезопасной Windows 10 или искать альтернативы.

Технически поддержка Windows 10 заканчивается 14 октября 2025 года (gif: Windows Latest)

Что это значит для пользователей

Хотя поддержка Chrome для Windows 10, скорее всего, сохранится и после 2025 года, Google уже начал подстраховываться. Если окажется, что большинство пользователей Windows 10 не смогут обновиться до Windows 11, браузер может продлить поддержку старой ОС. В противном случае - наоборот, начнет отказываться от нее раньше.