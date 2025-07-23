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Microsoft готує масштабне оновлення Windows 11: які функції з'являться найближчим часом

Середа 23 липня 2025 12:20
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Microsoft готує масштабне оновлення Windows 11: які функції з'являться найближчим часом Microsoft додає у Windows 11 потужні функції ШІ (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Компанія Microsoft почала поетапний запуск низки нових функцій штучного інтелекту для Windows 11, включно з інструментом Copilot Vision, який може сканувати все, що відображається на екрані. Деякі можливості вже стали доступні, в той час як інші з'являться протягом наступного місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge.

Що отримають усі користувачі Windows 11

Нова функція Copilot Vision тепер доступна в додатку Copilot. За допомогою ШІ вона аналізує вміст екрана і дає змогу ставити голосові запитання щодо того, що відображається у відкритих додатках і браузерах.

Також з її допомогою можна, наприклад, дізнатися, як поліпшити освітлення на фотографії або як виконати конкретне завдання на комп'ютері. Microsoft тестувала спрощену версію цієї функції ще минулого року.

Microsoft готує масштабне оновлення Windows 11: які функції з'являться найближчим часомCopilot Vision може сканувати всі додатки і веб-сторінки, відкриті на вашому екрані (фото: Microsoft)

Ексклюзив для Copilot Plus PC

Для власників пристроїв на базі процесорів Snapdragon з підтримкою Copilot Plus відкрився доступ до ШІ-агента в застосунку "Налаштування". Він дає змогу шукати параметри за допомогою природної мови - наприклад, досить сказати: "Увімкни тихий режим" або "Підключи Bluetooth-пристрій". Якщо ШІ може виконати запит, він запропонує зробити це автоматично.

Також розширено можливості інструменту Click to Do, який активується під час утримування клавіші Windows і кліка лівою кнопкою миші на застосунку, тексті або сайті. Тепер з його допомогою можна:

  • тренувати навички читання та вимови через Reading Coach
  • створювати чернетки документів у Microsoft Word
  • швидко запланувати зустріч у Teams.

Microsoft готує масштабне оновлення Windows 11: які функції з'являться найближчим часомClick to Do дає змогу швидко виконувати дії, наприклад, підбивати підсумки тексту (фото: Microsoft)

ШІ тепер і в Paint, і в "Фотографіях"

На Copilot Plus ПК з'являться й інші АІ-інструменти, включно з:

  • генератор стікерів на базі нейромереж у Paint
  • інструмент виділення об'єктів для редагування окремих частин зображення
  • нову функцію поліпшення освітлення в Photos
  • інструмент "ідеальний скріншот" у Snipping Tool, який дає змогу точно захоплювати необхідну частину екрана за допомогою ШІ.

Microsoft готує масштабне оновлення Windows 11: які функції з'являться найближчим часомКористувачі Copilot Plus знайдуть у панелі функцій Paint новий ШІ-інструмент виділення об'єктів (фото: Microsoft)

Додаткові функції для всіх

Деякі оновлення не пов'язані з ШІ і поширюються на всі комп'ютери з Windows 11. Серед них:

  • палітра кольорів у Snipping Tool
  • новий механізм автоматичного усунення збоїв, через які пристрій може несподівано перезавантажуватися.

Усі ці оновлення поширюватимуться протягом найближчих тижнів і вже почали з'являтися в попередній версії Windows, а також доступні через Microsoft Store.

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