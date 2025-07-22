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Microsoft решит одну из самых раздражающих проблем Windows 11: что известно

Вторник 22 июля 2025 13:10
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Microsoft решит одну из самых раздражающих проблем Windows 11: что известно Предстоящее обновление для Windows 11 устранит еще больше жалоб на производительность (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Microsoft начала активнее бороться с жалобами на производительность Windows 11. Компания представила инструмент для автоматического сбора логов при медленной работе системы - это поможет ускорить выявление и устранение проблем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский сайт о компьютерной технике The Verge.

Microsoft внедрила систему автоматического сбора логов

С момента выхода Windows 11 в октябре 2021 года пользователи неоднократно жаловались на снижение производительности по сравнению с Windows 10.

В особенности это касалось игр и работы на процессорах с гибридной архитектурой, где Windows 11 показывала себя хуже ожиданий. Несмотря на многочисленные обновления, проблемы полностью устранить не удалось.

Теперь Microsoft решила действовать более системно: в последней тестовой сборке Windows 11 появилась функция автоматического сбора логов в случае, если пользователь столкнулся с "медленной или вялой" работой компьютера.

"Мы поощряем участников программы Windows Insider оставлять обратную связь при возникновении проблем с производительностью - тогда "Центр отзывов" автоматически соберет необходимые логи. Это поможет нам быстрее найти и устранить причины", - сообщили в компании.

Функция станет частью подготовки к масштабному обновлению Windows 11 25H2, которое ожидается позже в 2025 году. Microsoft подчеркивает, что это отражает ее стремление "постоянно улучшать производительность Windows".

Ранее, в 2023 году, Microsoft уже внедрила оптимизации, ускорив работу панели задач, области уведомлений и панели быстрых настроек. Обновление 24H2, выпущенное в 2024 году, также заметно улучшило производительность на старых устройствах.

Кроме того, в 25H2 Microsoft намерена ужесточить требования к драйверам: для сертификации теперь понадобится обязательный статический анализ кода, который должен помочь выявлять потенциальные ошибки до установки драйвера на ПК.

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