"Мы живем в опасное время": в Еврокомиссии оценили вероятность начала Третьей мировой

Евросоюз, Воскресенье 21 сентября 2025 16:33
"Мы живем в опасное время": в Еврокомиссии оценили вероятность начала Третьей мировой Фото: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Несмотря на все заявления алармистов, заявляющих, что мир якобы движется к Третьей мировой войне, на самом деле это далеко не так. Хотя нынешнее время безусловно является "очень опасным".

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью изданию Le Soir.

Фон дер Ляйен не считает, что мир действительно движется к Третьей мировой войне. Однако, по ее словам, "мы живем в очень опасное время".

"Я сделаю все, что в моих силах, чтобы сохранить мир и свободу в Европе. Именно это объясняет нашу решимость укреплять наши оборонительные возможности", - заверила она.

В то же время фон дер Ляйен добавила, что в мире растет уровень враждебности одних государств к другим. На фоне этого Европа должна принять меры для "обеспечения демократии, процветания и мира".

Алармистские прогнозы

Отметим, что в Европе больше всех об "угрозе Третьей мировой войны" заявляют пророссийские премьеры Венгрии и Словакии - Виктор Орбан и Роберт Фицо. Президент США Дональд Трамп также в свое время заявлял, что война в Украине якобы может перерасти в Третью мировую.

С другой стороны фронта "пугалки" о Третьей мировой любит использовать российская пропаганда. Однако россияне делают это в первую очередь из-за своей слабости: так, даже посол США при НАТО Мэттью Уитакер недавно заявил, что российская угроза для стран Запада "немного преувеличена", поскольку Москва в Украине не смогла достичь существенного успеха.

Еврокомиссия Евросоюз
