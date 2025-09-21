"Мы живем в опасное время": в Еврокомиссии оценили вероятность начала Третьей мировой

Несмотря на все заявления алармистов, заявляющих, что мир якобы движется к Третьей мировой войне, на самом деле это далеко не так. Хотя нынешнее время безусловно является "очень опасным".

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью изданию Le Soir.

Фон дер Ляйен не считает, что мир действительно движется к Третьей мировой войне. Однако, по ее словам, "мы живем в очень опасное время".

"Я сделаю все, что в моих силах, чтобы сохранить мир и свободу в Европе. Именно это объясняет нашу решимость укреплять наши оборонительные возможности", - заверила она.

В то же время фон дер Ляйен добавила, что в мире растет уровень враждебности одних государств к другим. На фоне этого Европа должна принять меры для "обеспечения демократии, процветания и мира".