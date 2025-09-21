"Ми живемо в небезпечний час": в Єврокомісії оцінили ймовірність початку Третьої світової
Попри усі заяви алармістів, які заявляють, що світ нібито рухається до Третьої світової війни, насправді це далеко не так. Хоча нинішній час безумовно є "дуже небезпечним".
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн в інтерв'ю виданню Le Soir.
Фон дер Ляєн не вважає, що світ справді рухається до Третьої світової війни. Проте, за її словами, "ми живемо в дуже небезпечний час".
"Я зроблю все, що в моїх силах, щоб зберегти мир і свободу в Європі. Саме це пояснює нашу рішучість зміцнювати наші оборонні можливості", - запевнила вона.
Водночас фон дер Ляєн додала, що у світі зростає рівень ворожості одних держав до інших. На тлі цього Європа повинна вжити заходів для "забезпечення демократії, процвітання і миру".
Алармістські прогнози
Зазначимо, що в Європі більше за всіх про "загрозу Третьої світової війни" заявляють проросійські прем'єри Угорщини та Словаччини - Віктор Орбан та Роберт Фіцо. Президент США Дональд Трамп також свого часу заявляв, що війна в Україні нібито може перерости у Третю Світову.
З іншого боку фронту "лякалки" про Третю світову любить використовувати російська пропаганда. Проте росіяни роблять це в першу чергу через свою слабкість: так, навіть посол США при НАТО Меттью Вітакер нещодавно заявив, що російська загроза для країн Заходу "трохи перебільшена", оскільки Москва в Україні не змогла досягти суттєвого успіху.