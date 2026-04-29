"Мы не враги": Зеленский ответил Вэнсу на заявления о сокращении помощи США

21:40 29.04.2026 Ср
2 мин
Президент объяснил последствия сокращения поддержки США
aimg Мария Науменко
"Мы не враги": Зеленский ответил Вэнсу на заявления о сокращении помощи США

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал позицию вице-президента США Джей Ди Вэнса по сокращению помощи Украине, заявив, что такие подходы могут быть выгодными России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Зеленского Newsmax.

"Я не согласен с вице-президентом, - подчеркнул Зеленский. - Мы открыты, и мы не враги. Россия - это враг".

Он подчеркнул, что отказ от поддержки Украины фактически работает в пользу Москвы, добавив, что если Вэнс "гордится тем, что не помогает нам, это означает, что он помогает россиянам".

По словам Зеленского, сокращение помощи будет иметь последствия не только для Украины. Он отметил, что это ослабит и Соединенные Штаты, а также придаст уверенности России.

"Россия не уважает слабость, и если нам никто не поможет, мы, конечно, будем в более слабом положении", - подчеркнул он.

В то же время президент подчеркнул важность партнерства между Украиной и США.

"Я уверен, что Соединенные Штаты являются прекрасным партнером для Украины, и украинцы также могут укрепить Соединенные Штаты, - добавил Зеленский. - В бизнесе люди говорят, что это выигрыш для всех, то почему бы не выиграть?"

На днях вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что гордится решением прекратить финансирование войны в Украине со стороны Соединенных Штатов. По его словам, Вашингтон больше не закупает и не поставляет оружие для Киева.

Он также подчеркнул, что США передали ответственность за дальнейшую поддержку Украины европейским партнерам, предложив им самостоятельно финансировать закупку вооружения.

