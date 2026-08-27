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"Мы устраиваем скандал": в Польше депутаты рассорились из-за защиты украинцев

14:13 27.08.2026 Чт
2 мин
В этот раз новый спор вспыхнул во Вроцлаве
aimg Юлия Капитонова
"Мы устраиваем скандал": в Польше депутаты рассорились из-за защиты украинцев Фото: В Польше не утихают конфликты относительно защиты украинцев (Getty Images)
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Во Вроцлаве депутаты городского совета поддержали резолюцию против насилия на национальной почве. Однако это произошло на фоне громкого спора касательно защиты украинских граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Onet.

В резолюции указано, что Вроцлав должен быть открытым и гостеприимным для всех, кто выбрал город своим домом независимо от национальности.

Авторы документа также упомянули несколько случаев насилия, которые произошли во Вроцлаве. Среди них - нападение трех мужчин на двух украинцев, а также жестокое нападение с ножом на польку, которое, по данным документа, совершил украинец.

В ходе обсуждения резолюции депутаты от партии "Право и справедливость" предложили внести в нее поправку. Речь шла об осуждении обобщенных обвинений в адрес поляков, польских женщин и общины Вроцлава в агрессии, ксенофобии или национальной ненависти.

Более того, представители партии призвали правительство и Сейм "немедленно урегулировать статус граждан Украины призывного возраста", которые находятся в Польше без действующего разрешения. Депутаты потребовали не только их возвращения домой, но и начала военной службы.

С обвинениями в адрес Киева выступил представитель партии "Право и справедливость" Славомир Смигельский.

Он начал цинично утверждать, что Украина не благодарна Польше за помощь и поддержку на фоне войны с Россией.

"Что мы получили в ответ? Огромную неблагодарность. Президент Зеленский присваивает одной из воинских частей имя героев УПА. Мы считаем, что это плевок в лицо Польше и полякам", - заявил Смигельский.

Его сразу попытался усмирить левый вицемер Ришард Кесслер. По словам последнего, подобные заявления наносят удар по репутации Польши на международной арене.

"Мы позорим наш город и страну такими ужасающими словами. Мы устраиваем скандал и будем из-за этого стыдиться перед всем миром", - возмутился он.

Напомним, недавно стали известны главные причины ухудшения отношения поляков к украинцам .

Также мы рассказывали, как именно граждане Украины помогли Польше усилить свою экономику .

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