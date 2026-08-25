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Украинцы помогли Польше нарастить экономику: в МИД раскрыли масштаб вклада

19:05 25.08.2026 Вт
2 мин
Новые данные показали реальный экономический эффект от украинцев
aimg Мария Науменко
Украинцы помогли Польше нарастить экономику: в МИД раскрыли масштаб вклада Фото: украинские беженцы в Польше (Getty Images)
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В Польше оценили роль украинцев в экономике страны и назвали показатели, демонстрирующие масштаб их вклада в ВВП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Польши.

По данным польского МИДа, в 2024 году уровень занятости среди украинцев в Польше составил 78%. В ведомстве также отметили, что вклад украинцев был одним из факторов, обеспечивших рост польского ВВП на 2,7%.

В польском внешнеполитическом ведомстве отметили, что за этими показателями стоят не только трудоустройство и налоги, но и конкретные истории развития бизнеса и инноваций.

"Украинцы не просто находят убежище в Польше - они активно способствуют развитию польской экономики", - говорится в заявлении МИД.

В ведомстве также подчеркнули тесные связи между двумя странами и назвали вклад украинцев частью общего будущего Польши и Украины.

Ранее Польша изменила правила оказания помощи украинским беженцам. С 1 июля 2026 бесплатное проживание и питание в центрах коллективного размещения оставили только для самых уязвимых категорий, в частности людей с инвалидностью, беременных женщин и части пенсионеров.

В то же время польское правительство признало, что действующий перечень получателей помощи слишком узок. Поэтому в Сейме зарегистрировали законопроект, который предлагает вернуть льготы матерям-одиночкам, малоимущим пенсионерам и членам семей уязвимых категорий. Его рассмотрение ожидается в сентябре.

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