Украинцы помогли Польше нарастить экономику: в МИД раскрыли масштаб вклада

В Польше оценили роль украинцев в экономике страны и назвали показатели, демонстрирующие масштаб их вклада в ВВП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Польши.

По данным польского МИДа, в 2024 году уровень занятости среди украинцев в Польше составил 78%. В ведомстве также отметили, что вклад украинцев был одним из факторов, обеспечивших рост польского ВВП на 2,7%.

В польском внешнеполитическом ведомстве отметили, что за этими показателями стоят не только трудоустройство и налоги, но и конкретные истории развития бизнеса и инноваций.

"Украинцы не просто находят убежище в Польше - они активно способствуют развитию польской экономики", - говорится в заявлении МИД.

В ведомстве также подчеркнули тесные связи между двумя странами и назвали вклад украинцев частью общего будущего Польши и Украины.