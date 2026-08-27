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"Ми влаштовуємо скандал": у Польщі депутати розсварилися через захист українців

14:13 27.08.2026 Чт
2 хв
Цього разу нова суперечка спалахнула у Вроцлаві
aimg Юлія Капітонова
"Ми влаштовуємо скандал": у Польщі депутати розсварилися через захист українців Фото: У Польщі не вщухають конфлікти щодо захисту українців (Getty Images)
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У Вроцлаві депутати міської ради підтримали резолюцію проти насильства на національному ґрунті. Однак це відбулося на тлі гучної суперечки щодо захисту українських громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Onet.

У резолюції наголошується, що Вроцлав має бути відкритим і гостинним для всіх, хто обрав місто своїм домом, незалежно від національності.

Автори документа також згадали кілька випадків насильства, які сталися у Вроцлаві. Серед них - напад трьох чоловіків на двох українців, а також жорстокий напад із ножем на польку, який, за даними документа, скоїв українець.

Під час обговорення резолюції депутати від партії "Право і справедливість" запропонували внести до неї поправку. Йшлося про засудження узагальнених звинувачень на адресу поляків, польських жінок та громади Вроцлава в агресії, ксенофобії чи національній ненависті.

Ба більше, представники партії закликали уряд і Сейм "невідкладно врегулювати статус громадян України призовного віку", які перебувають у Польщі без чинного дозволу. Депутати вимагали не лише їхнього повернення додому, а й початку військової служби.

Зі звинуваченнями на адресу Києва виступив представник партії "Право і справедливість" Славомір Смігельський.

Він почав цинічно стверджувати, що Україна не вдячна Польщі за допомогу та підтримку на тлі війни з Росією.

"Що ми отримали натомість? Величезну невдячність. Президент Зеленський присвоює одній із військових частин ім'я героїв УПА. Ми вважаємо, що це плювок в обличчя Польщі та полякам", - заявив Смігельський.

Його одразу спробував вгамувати лівий віцемер Ришард Кесслер. За словами останнього, подібні заяви завдають удару по репутації Польщі на міжнародній арені.

"Ми ганьбимо наше місто та країну такими жахливими словами. Ми влаштовуємо скандал і будемо за це соромитися перед усім світом", - обурився він.

Нагадаємо, нещодавно стали відомі головні причини погіршення ставлення поляків до українців.

Також ми розповідали, як саме громадяни України допомогли Польщі посилити свою економіку.

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