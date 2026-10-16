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"Мы за это платим": Германия требует от США отменить ограничения Starlink в Украине

11:03 16.10.2026 Пт
2 мин
aimg Татьяна Степанова
"Мы за это платим": Германия требует от США отменить ограничения Starlink в Украине Фото: министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль (Виталий Носач, РБК-Украина)
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Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль раскритиковал ограничения работы спутниковой связи Starlink в Украине, за который платит и его страна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ntv.

"Эти ограничения должны быть отменены", - заявил Вадефуль.

Он отметил, что часть оборудования Starlink в Украине финансируется Германией.

"И потому мы, конечно, настаиваем на том, чтобы оно работало, если мы за это платим. Украине должна оказываться полная поддержка и дальше", - подчеркнул немецкий министр.

Вадефуль добавил, что "нет полной картины" относительно причин ограничения работы Starlink.

По его словам, у Германии есть вопросы к США по этому поводу, "которые мы выясним".

Ограничения Starlink в Украине

Напомним, в последние дни Силы обороны Украины столкнулись с ограничениями работы Starlink. В частности, украинские военные не могли использовать дроны на скорости более 160 км/ч.

По информации СМИ, распоряжение ограничить работу спутниковой системы, используемой Украиной для связи на поле боя и управления дронами, поступило из Белого дома.

Связь Starshield для украинских военных оплачивает Германия, контракт действует до апреля 2027 года. Киев просит вернуть системе работу без ограничения скорости.

По данным РБК-Украина, 15 октября ситуация с ограничением работы Starshield (военного пакета Starlink) в Украине улучшилась. Однако ограничения все еще есть.

Тем временем сенатор Том Тиллис призвал власти США провести расследование по деятельности Пентагона после того, как Украина столкнулась с ограничением работы Starlink.

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