"Мы за это платим": Германия требует от США отменить ограничения Starlink в Украине
Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль раскритиковал ограничения работы спутниковой связи Starlink в Украине, за который платит и его страна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ntv.
"Эти ограничения должны быть отменены", - заявил Вадефуль.
Он отметил, что часть оборудования Starlink в Украине финансируется Германией.
"И потому мы, конечно, настаиваем на том, чтобы оно работало, если мы за это платим. Украине должна оказываться полная поддержка и дальше", - подчеркнул немецкий министр.
Вадефуль добавил, что "нет полной картины" относительно причин ограничения работы Starlink.
По его словам, у Германии есть вопросы к США по этому поводу, "которые мы выясним".
Ограничения Starlink в Украине
Напомним, в последние дни Силы обороны Украины столкнулись с ограничениями работы Starlink. В частности, украинские военные не могли использовать дроны на скорости более 160 км/ч.
По информации СМИ, распоряжение ограничить работу спутниковой системы, используемой Украиной для связи на поле боя и управления дронами, поступило из Белого дома.
Связь Starshield для украинских военных оплачивает Германия, контракт действует до апреля 2027 года. Киев просит вернуть системе работу без ограничения скорости.
По данным РБК-Украина, 15 октября ситуация с ограничением работы Starshield (военного пакета Starlink) в Украине улучшилась. Однако ограничения все еще есть.
Тем временем сенатор Том Тиллис призвал власти США провести расследование по деятельности Пентагона после того, как Украина столкнулась с ограничением работы Starlink.