"Мы за это платим": Германия требует от США отменить ограничения Starlink в Украине

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль раскритиковал ограничения работы спутниковой связи Starlink в Украине, за который платит и его страна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ntv .

По его словам, у Германии есть вопросы к США по этому поводу, "которые мы выясним".

Вадефуль добавил, что "нет полной картины" относительно причин ограничения работы Starlink.

"И потому мы, конечно, настаиваем на том, чтобы оно работало, если мы за это платим. Украине должна оказываться полная поддержка и дальше", - подчеркнул немецкий министр.

Он отметил, что часть оборудования Starlink в Украине финансируется Германией.

"Эти ограничения должны быть отменены", - заявил Вадефуль.

Ограничения Starlink в Украине

Напомним, в последние дни Силы обороны Украины столкнулись с ограничениями работы Starlink. В частности, украинские военные не могли использовать дроны на скорости более 160 км/ч.

По информации СМИ, распоряжение ограничить работу спутниковой системы, используемой Украиной для связи на поле боя и управления дронами, поступило из Белого дома.

Связь Starshield для украинских военных оплачивает Германия, контракт действует до апреля 2027 года. Киев просит вернуть системе работу без ограничения скорости.

По данным РБК-Украина, 15 октября ситуация с ограничением работы Starshield (военного пакета Starlink) в Украине улучшилась. Однако ограничения все еще есть.

Тем временем сенатор Том Тиллис призвал власти США провести расследование по деятельности Пентагона после того, как Украина столкнулась с ограничением работы Starlink.