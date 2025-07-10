"Мы вас тоже можем защитить": Зеленский предложил менять технологии на инвестиции

"Украина обладает одними из самых современных в мире технологиями беспилотных летательных аппаратов как для наступления, так и для обороны. Мы готовы поделиться этим опытом и этими технологиями с нашими партнерами", - отметил президент.

Он подчеркнул, что Украина может помочь партнерам формировать защиту с помощью уже полученных знаний.

"Украина нуждается в инвестициях, а вы - в навыках и технологиях. Все, что мы сейчас строим для защиты Украины, также поможет защитить вас", - сказал президент.