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"Мы вас тоже можем защитить": Зеленский предложил менять технологии на инвестиции

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украина имеет одни из самых современных в мире дроновых технологий, но нуждается в инвестициях. Киев готов делиться своим опытом в формате взаимообмена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского на конференции по восстановлению Украины в Риме.

"Украина обладает одними из самых современных в мире технологиями беспилотных летательных аппаратов как для наступления, так и для обороны. Мы готовы поделиться этим опытом и этими технологиями с нашими партнерами", - отметил президент.

Он подчеркнул, что Украина может помочь партнерам формировать защиту с помощью уже полученных знаний.

"Украина нуждается в инвестициях, а вы - в навыках и технологиях. Все, что мы сейчас строим для защиты Украины, также поможет защитить вас", - сказал президент.

Производство оружия в Украине

После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году Украина кардинально переориентировалась на собственное военное производство.

В сверхсложных условиях войны государство начало активное развитие оборонно-промышленного комплекса, в частности в сфере изготовления беспилотников, бронетехники, артиллерийских систем и боеприпасов.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что потенциал оборонного производства Украины уже превышает 35 миллиардов долларов, но около 40% всего потенциала не имеет необходимого финансирования.

Как ранее сообщало РБК-Украина, украинское оружие будут производить на территории Дании. Известно, что соответствующее соглашение уже даже подписали в Копенгагене.

В то же время в марте 2024 года стало известно, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует построить в Украине по меньшей мере четыре завода, на которых будут изготавливать оружие.

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Владимир ЗеленскийВойна России против Украины