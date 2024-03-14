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Rheinmetall хочет построить как минимум четыре оружейных завода в Украине

Четверг 14 марта 2024 17:58
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Rheinmetall хочет построить как минимум четыре оружейных завода в Украине Фото: Армин Паппергер, гендиректор Rheinmetall (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует построить в Украине по меньшей мере четыре завода, на которых будут производить оружие.

Об этом заявил гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.

По его словам, ожидается, что заводы Rheinmetall в Украине будут производить снаряды, военную технику и системы противовоздушной обороны.

"Украина сейчас является для нас важным партнером, и мы видим потенциал от двух до трех миллиардов евро (продаж - ред.) в год", - отметил Паппергер.

Также он рассказал, что в среднесрочной перспективе Rheinmetall рассчитывает производить "1,1 млн 155-мм снарядов", которые необходимы для артиллерии, на всех своих предприятиях.

Концерн рассчитывает произвести 700 000 снарядов в 2025 году и до 500 000 в этом году.

Rheinmetall в Украине

Напомним, еще в прошлом году АО "Украинская оборонная промышленность" и концерн Rheinmetall зарегистрировали совместное предприятие - ООО "Рейнметалл - Украинская оборонная промышленность".

Оно должно заняться производством оборудования, обслуживанием и ремонтом западного вооружения.

Также Паппергер рассказывал, что Rheinmetall запустит свой завод в Украине уже в 2024 году. Первое оружие на нем хотят произвести спустя полгода после запуска.

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