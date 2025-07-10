"Ми вас теж можемо захистити": Зеленський запропонував міняти технології на інвестиції

Україна має одні з найсучасніших у світі дронових технологій, але потребує інвестицій. Київ готовий ділитись своїм досвідом у форматі взаємообміну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського на конференції з відновлення України у Римі.
"Україна володіє одними з найсучасніших у світі технологіями безпілотних літальних апаратів як для наступу, так і для оборони. Ми готові поділитися цим досвідом і цими технологіями з нашими партнерами", - зауважив президент.
Він наголосив, що Україна може допомогти партнерам формувати захист за допомогою вже отриманих знань.
"Україна потребує інвестицій, а ви - навичок і технологій. Все, що ми зараз будуємо для захисту України, також допоможе захистити вас", - сказав президент.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Україна кардинально переорієнтувалася на власне військове виробництво.
У надскладних умовах війни держава розпочала активну розбудову оборонно-промислового комплексу, зокрема у сфері виготовлення безпілотників, бронетехніки, артилерійських систем і боєприпасів.
Нещодавно президент України Володимир Зеленський розповів, що потенціал оборонного виробництва України вже перевищує 35 мільярдів доларів, але близько 40% усього потенціалу не має необхідного фінансування.
Як раніше повідомляло РБК-Україна, українську зброю вироблятимуть на території Данії. Відомо, що відповідну угоду вже навіть підписали в Копенгагені.
Водночас у березні 2024 року стало відомо, що німецький оборонний концерн Rheinmetall планує побудувати в Україні щонайменше чотири заводи, на яких виготовлятимуть зброю.
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