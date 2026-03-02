Не мы начали. Хегсет заявил о "47-летней войне с Ираном"

Глава Пентагона Пит Хегсет обвинил Иран в начале войны против США. По его словам, это случилось еще 47 лет назад.

По словам американского министра, "47 долгих лет" иранский режим ведет "жестокую, одностороннюю войну против Америки".

Он уточнил, что война происходила "через кровь американских людей, взрывы автомобилей в Бейруте, ракетные атаки на корабли, убийства в посольствах США, подрывы на придорожных бомбах в Ираке и Афганистане".

"Мы не начинали эту войну, но при президенте Трампе мы ее заканчиваем", - подчеркнул Хегсет.