Второй раунд в Стамбуле. О чем сегодня Украина будет договариваться с РФ: все детали
В турецком Стамбуле 2 июня должен пройти второй раунд переговоров Украины и России. Киев заранее передал документ с условиями о прекращении огня, тогда как Москва обещала показать "меморандум" только на очной встрече.
Что известно о втором раунде переговоров и что этому предшествовало - собрало РБК-Украина в материале ниже.
Главное:
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Что известно о повестке дня второго раунда переговоров?
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Кто будет представлять делегации с обеих сторон?
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Почему Россия заранее не передала свой "меморандум"?
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Что прописала Украина в своем документе?
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Будут ли участвовать США и чего они ждут?
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Чем закончился первый раунд и что стало единственным результатом?
Второй раунд российско-украинских технических переговоров проходит спустя две с половиной недели после первого. Встреча 16 мая не принесла безусловного прекращения огня, на чем настаивают Украина и США.
Еще недавно американский президент Дональд Трамп считал, что Владимир Путин якобы "хочет мира". Но после первых переговоров в Стамбуле признал, что процесс зашел в тупик и лично звонил кремлевскому диктатору. И тот предложил идею так называемого "меморандума" о прекращении огня. Под соусом, что надо найти компромиссы, которые устроят и Россию, и Украину.
Однако конкретное содержание этого меморандума до сих пор неизвестно. Как отмечал президент Владимир Зеленский, Москва обещала передать его после обмена "1000 на 1000". Впрочем, в Кремле сказали, что заранее не покажут его ни Украине, ни США, которых вообще якобы не видят посредниками.
Какой "меморандум" в Стамбул привезли россияне
На прошлой неделе российская сторона дописала "меморандум" и позвала Украину в Стамбул. До этого в качестве площадок предлагались Женева или Ватикан, однако российской стороне, как сказал министр Сергей Лавров, "хорошо в Стамбуле".
Россияне пообещали, что именно на переговорах в Турции представят свой перечень условий для прекращения огня. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова рассказала, что их "меморандум" включает так называемые принципы урегулирования войны, сроки потенциального соглашения и условия временного перемирия.
Но, как выяснило Reuters, за этими формулировками скрываются старые требования агрессора.
Фактически они сводятся к следующему:
- Украина должна отказаться от курса на вступление в НАТО (принять нейтральный статус)
- Украина должна добиваться отмены санкций и размораживания активов России
- Украина должна гарантировать защиту "русскоязычных граждан" (непонятно в каком виде)
По данным Reuters, если россияне не продавят свои условия, то Путин захочет развить территориальные успехи на поле боя, чтобы якобы убедить украинцев и Запад, что "дальше мир будет еще больнее". И даже готов воевать годами, несмотря на санкции и экономическое давление.
Какими предложениями ответит Украина
Украина свои предложения передала еще 28 мая. По словам главы делегации, министра обороны Рустема Умерова, украинская сторона готова к полному и безусловному прекращению огня. Текст российского меморандума был нужен для содержательной подготовки к Стамбулу. Но несмотря на игнор со стороны Москвы делегация из Украины таки отправилась в Турцию.
Официально в открытом доступе нет и украинского текста. Хотя накануне Reuters, а затем и некоторые украинские СМИ, опубликовали предложения.
В частности, они касаются ключевых принципов соглашения и переговорного процесса:
- Полное и безусловное прекращение огня в небе, на суше и на море. Безусловное возвращение всех депортированных, незаконно перемещенных украинских детей и обмен "всех на всех".
- Украина получает гарантии безопасности от международного сообщества. Которое тоже должны включить в переговорный процесс.
- Украина не берет обязательств быть нейтральной. И оставляет за собой право интегрироваться в НАТО и Европейский Союз. А еще не ограничивает никоим образом численность и другие параметры Сил обороны.
- Российская оккупация территорий Украины с февраля 2014 года не признается. Линия соприкосновения является отправной точкой для переговоров. Территориальные вопросы появляются на повестке дня только после полного прекращения огня.
- Санкции против России могут быть снять постепенно. Но замороженные активы идут на восстановление Украины или на выплату репараций.
Следующими шагами в видении Украины должно стать согласование режима прекращения огня (мониторинг, условия и др.), а также организация встречи на уровне лидеров, где стороны должны подписать окончательное мирное соглашение.
"Мы предлагаем и дальше полное, безусловное прекращение огня и все достойные и рациональные шаги, которые могут дать длительный и надежный мир. Украинское предложение, которое мы передали россиянам, - логичное и реалистичное", - отметил вчера президент Зеленский.
Кто в составе украинской и российской делегаций
Состав российской делегации будет тем же, как и на прошлой встрече. Возглавляет российскую команду помощник Путина Владимир Мединский, который, кстати, уже представлял РФ на переговорах в 2022 году. Также в списке:
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заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин
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начальник Главного управления Генштаба России Игорь Костюков
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заместитель министра обороны РФ по международному сотрудничеству Александр Фомин
Последний накануне подтвердил, что историческая атака Украины на несколько аэродромов, где базируется российская стратегическая авиация, не стала поводом для срыва переговоров в Стамбуле.
Состав украинской делегации президент Зеленский утвердил отдельным указом. Председателем остается Рустем Умеров. Также в Стамбул поехали:
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первый заместитель главы МИД Сергей Кислица
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заместитель председателя СБУ Александр Поклад
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первый заместитель председателя Службы внешней разведки Олег Луговский
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заместитель начальника Генштаба ВСУ Алексей Шевченко
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заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий
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заместитель начальника штаба Командования Воздушных Сил Евгений Шинкарев
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заместитель начальника штаба Командования ВМС Александр Дьяков
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старший офицер Главного оперативного управления Генштаба Александр Шерихов
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офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности главнокомандующего ВСУ Георгий Кузьмичев
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советник главы Офиса президента Александр Бевз
Но есть и разница с составом делегации на переговорах 16 апреля. В частности, исключили начальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ Алексея Маловацкого, вместо которого поехал заместитель Андрей Фомин.
А также будут присутствовать представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны Юрий Ковбаса и заместитель начальника Генштаба ВСУ Евгений Острянский.
Будут ли США на переговорах в Стамбуле
Издание The Atlantic со ссылкой на собственные источники писало, что делегация США не будет присутствовать на втором раунде переговоров Украины и России в Турции 2 июня.
Как отметили журналисты, хотя Трамп в последние дни говорил с помощниками о введении новых санкций против России, "он ждет, что произойдет, когда представители Украины и РФ встретятся на втором раунде переговоров".
Примечательно, что еще во время первого раунда американская сторона должна была принять участие в российско-украинских переговорах. Как рассказал глава МИД Андрей Сибига, делегация РФ в последний момент отказалась от присутствия американцев.
"Это произошло в последнюю минуту. Мы считаем это своего рода "дипломатической пощечиной", что свидетельствует о фальшивости намерений Москвы", - заявил министр.
Впрочем, по словам спецпредставителя президента США Кита Келлога, в Стамбуле, как и в прошлый раз, будут советники по национальной безопасности США, Германии, Франции и Великобритании для отдельных встреч с делегациями Украины и РФ.
В целом в Вашингтоне надеются, что во время второго раунда переговоров ситуация по мирному урегулированию "сдвинется с мертвой точки". Иначе - США угрожают вообще выйти из переговорного процесса.
При этом в последнее время обострилась и риторика Трампа в адрес Путина, а американские сенаторы все громче говорят о санкциях.
29 мая Трамп в очередной раз дал Путину "две недели", чтобы тот продемонстрировал реальную готовность к миру. Однако из-за массированных ударов уже называет его сумасшедшим и повторяет, как ему все это не нравится.
А еще от команды Трампа, а именно из уст Келлога, прозвучало заявление о том, что Соединенные Штаты готовы обсудить российское требование о нерасширении НАТО, если это станет ключевым условием завершения войны в Украине.
Чем завершился первый раунд в Стамбуле
Первая за три года прямая встреча состоялась 16 мая 2025 года. Владимир Путин, который сам предложил переговоры, в Стамбул так и не явился. Вместо этого отправил делегацию низкого уровня.
Президент Зеленский готов был ехать в Стамбул и даже встречался в то же время с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. Однако на переговорах была высокая делегация, возглавляемая Рустемом Умеровым.
Достичь прорыва не удалось. В частности из-за того, что Мединский выдвигал вообще недопустимые требования, а также угрожал "воевать бесконечно" и захватить еще несколько областей Украины. Фактически единственным ощутимым достижением стал масштабный обмен пленными в формате "1000 на 1000", который прошел в три этапа с 23 по 25 мая.
Также кроме предложений по условиям возможного прекращения огня, обсуждалась идея о встрече Зеленского и Путина. По крайней мере, российская сторона пообещала "принять ее к сведению".
При подготовке текста использовались публикации: The New York Times, CNN, Reuters, The Atlantic, а также заявления лидеров Украины, США и других официальных лиц.
Больше о ходе и хронологии первого раунда переговоров - читайте в отдельном материале РБК-Украина
Также РБК-Украина писало об итогах первой встречи и почему они не приблизили конец войны.