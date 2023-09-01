Датская компания Rockwool поставляла оборудование для атомных подводных лодок РФ, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Danwatch .

"Три самые современные подводные лодки российского флота оснащены корабельной изоляцией датской группы Rockwool. В том числе подводные лодки "Белгород" и "Князь Владимир", обе из которых могут быть оснащены самым современным ядерным оружием в арсенале России", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что эту информацию оно взяло в официальных тендерных документах из России.

Профессор Российского института морских исследований при Военно-морском колледже США Майкл Петерсен заявил, что это очень интересная находка.

Что известно об этих поставках

Российские документы показывают, как постоянный деловой партнер Rockwool, компания ООО "Морские комплексные системы" ("МКС"), в июне и сентябре 2014 года заключила первые соглашения на поставку государственному судостроительному заводу "Севмаш" более 15 000 квадратных метров судовой изоляции.

В материале также отмечается, что поставки утеплителя Rockwool марки SeaRox SL 440 на сумму 4,7 млн рублей (хорошие 700 000 датских крон) должны были быть направлены именно на строительство двух новейших подводных лодок "Белгород" и "Князь Владимир".

Примерно через два года, в декабре 2016 года, МКС снова заключила договор на поставку российской подводной лодки. На этот раз контракт заключен с Адмиралтейским заводом, который заказывает почти 1700 квадратных метров SeaRox SL 400 для строительства дизельной ударной подводной лодки "Великие Луки".

Что известно об этих подводных лодках РФ

БС-329 "Белгород" - российская атомная подводная лодка специального назначения, единственный представитель проекта 09852, носитель беспилотных подводных аппаратов типа "Посейдон" и автономных глубоководных станций, входит в состав Главного управления глубоководных исследований МО РФ;

К-549 "Князь Владимир" - российская атомная подводная лодка стратегического назначения 4-го поколения, первый корабль, построенный по модернизированному проекту 955А (09552) "Борей-А";

Б-587 "Великие Луки" - российская дизель-электрическая подводная лодка, заложенная на Адмиралтейских верфях (Санкт-Петербург) для ВМФ России, третий корабль проекта 677 "Лада".

Является ли это нарушением санкций

Издание Danwatch ранее рассказало, как продукция Rockwool через дистрибьютора MKS продавалась значительной части российского флота, включая фрегаты, шпионские корабли и суда секретного флота российского диктатора Владимира Путина.

В связи с этим Деловая администрация Дании провела расследование в отношении Rockwool и пришла к выводу, что компания не нарушила санкции ЕС в отношении России.

"Однако такие компании, как Rockwool, также обязаны соблюдать Руководящие принципы ООН в сфере бизнеса и прав человека (UNGP), которые обязывают компании гарантировать, что они не способствуют нарушениям прав человека на всех этапах своей цепочки создания стоимости", - говорится в материале.

Что говорят об этом в самой компании

Руководитель отдела коммуникаций Rockwool Group Майкл Зарин сказал, что осознает, что изоляционные продукты общего назначения, а также изоляционные продукты для использования в гражданских целях для транспортировки, которые продаются через внешних дистрибьюторов российских дочерних компаний, в некоторых случаях использовались на российских военно-морских судах.

"Продукцию Rockwool нельзя ни переделать на оружие, ни использовать в военных целях вообще. Ни одна продукция из каменной ваты не относится к категории двойного назначения", - добавил он.

Поставки в РФ в обход санкций

Недавно в Германии арестовали россиянина по подозрению в экспорте компонентов, используемых Россией при производстве военной техники, в том числе дронов. Он имел и германское гражданство.

Также российские авиакомпании с мая прошлого года по июнь 2023 года закупили в обход санкций запчасти на сумму не менее 1,2 млрд долларов. Эта сумма может не учитывать все поставки.

Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах судят гражданина России, который, по данным следствия, посылал в РФ электронику для военной техники.