Мы не легкая добыча: президент ОАЭ впервые сделал заявление о войне с Ираном

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммед бин Заид Аль Нахайян впервые с начала противостояния с Ираном сделал публичный комментарий относительно боевых действий. Он заявил, что страна находится в состоянии войны, но чувствует себя хорошо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Лидер ОАЭ заявил, что его страна - очень "не легкая добыча", комментируя атаки ракет и дронов из Ирана после начала операции США и Израиля против режима аятолл. Он сделал заявление во время посещения пострадавших от атак Ирана.

"ОАЭ имеют толстую кожу и горькую плоть, мы не лёгкая добыча... Мы выполним свой долг перед нашей страной, нашим народом и нашими жителями, которые также являются частью нашей семьи", - заверил Мохаммед бин Заид Аль Нахайян.

Атаки Ирана на ОАЭ: что известно

После начала конфликта на Ближнем Востоке Объединенные Арабские Эмираты все чаще становятся целью атак Ирана. Недавно в Дубае нашли обломки дронов российского производства, которые Иран запустил в сторону Эмиратов.

Из-за регулярных обстрелов и провокаций со стороны проиранских сил, в ОАЭ отмечали, что страна пострадала от воздушных атак даже больше, чем Израиль. На фоне этих событий Абу-Даби рассматривает возможность усиления своей системы противовоздушной обороны.

Среди последних случаев - 7 марта работа международного аэропорта Дубая (DXB) была экстренно приостановлена из-за атаки иранского беспилотника. Дрон атаковал главные терминалы, там произошел сильный взрыв.