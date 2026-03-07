ua en ru
Сб, 07 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Мы не легкая добыча: президент ОАЭ впервые сделал заявление о войне с Ираном

20:35 07.03.2026 Сб
2 мин
Лидер ОАЭ готов сражаться с Ираном и намекает, что Тегеран пожалеет
aimg Антон Корж
Мы не легкая добыча: президент ОАЭ впервые сделал заявление о войне с Ираном Иллюстративное фото: несмотря на атаки Ирана, в ОАЭ настроены решительно (Getty Images)

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммед бин Заид Аль Нахайян впервые с начала противостояния с Ираном сделал публичный комментарий относительно боевых действий. Он заявил, что страна находится в состоянии войны, но чувствует себя хорошо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: Иран запустил по ОАЭ российские дроны? В Дубае нашли обломки "Герани-2": фото и видео

Лидер ОАЭ заявил, что его страна - очень "не легкая добыча", комментируя атаки ракет и дронов из Ирана после начала операции США и Израиля против режима аятолл. Он сделал заявление во время посещения пострадавших от атак Ирана.

"ОАЭ имеют толстую кожу и горькую плоть, мы не лёгкая добыча... Мы выполним свой долг перед нашей страной, нашим народом и нашими жителями, которые также являются частью нашей семьи", - заверил Мохаммед бин Заид Аль Нахайян.

Атаки Ирана на ОАЭ: что известно

После начала конфликта на Ближнем Востоке Объединенные Арабские Эмираты все чаще становятся целью атак Ирана. Недавно в Дубае нашли обломки дронов российского производства, которые Иран запустил в сторону Эмиратов.

Из-за регулярных обстрелов и провокаций со стороны проиранских сил, в ОАЭ отмечали, что страна пострадала от воздушных атак даже больше, чем Израиль. На фоне этих событий Абу-Даби рассматривает возможность усиления своей системы противовоздушной обороны.

Среди последних случаев - 7 марта работа международного аэропорта Дубая (DXB) была экстренно приостановлена из-за атаки иранского беспилотника. Дрон атаковал главные терминалы, там произошел сильный взрыв.

Дефицит еды и готовность воевать

Еще одна проблема - не только атаки угрожают ОАЭ. Боевые действия на Ближнем Востоке могут привести к дефициту продуктов в регионе. Например, в Дубае свежих продуктов осталось только на 10 дней.

На фоне ракетных и дроновых атак, а также продовольственных проблем ОАЭ изучают сценарий применения военной силы против Ирана, чтобы пресечь дальнейшие удары и стабилизировать ситуацию в сфере безопасности.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Объединенные Арабские Эмираты Иран Дубай
Новости
Цена войны: что произошло на Ближнем Востоке за неделю и как это влияет на Украину
Цена войны: что произошло на Ближнем Востоке за неделю и как это влияет на Украину
Аналитика
Нефть в обмен на кредит: как Орбан шантажирует Украину и давит на ЕС
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нефть в обмен на кредит: как Орбан шантажирует Украину и давит на ЕС