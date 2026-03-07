Иран сразу же после "извинений" атаковал аэропорт Дубая

Работа международного аэропорта Дубая (DXB) была экстренно приостановлена в субботу утром из-за атаки иранского беспилотника. Инцидент произошел вблизи главных терминалов аэропорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews .

Меры безопасности в аэропорту

По данным издания, из-за угрозы для пассажиров и авиаперсонала руководство аэропорта приняло решение о полной остановке полетов.

В официальном заявлении администрации подчеркивается приоритетность защиты людей.

"Ради безопасности пассажиров, персонала аэропорта и экипажа авиакомпании, операции в Международном аэропорту Дубая (DXB) временно приостановлены", - говорится в сообщении Дубайской пресс-службы.

Свидетельства очевидцев и эвакуация

Корреспондент Euronews Лили Даус, которая находилась в эпицентре событий на борту самолета Emirates, рассказала о срочной эвакуации пассажиров в подземные убежища.

По словам очевидцев, после громкого взрыва над терминалами был виден столб черного дыма.

Власти ОАЭ подтвердили работу систем ПВО, однако не уточнили характер повреждений инфраструктуры.

Политический контекст

Нападение произошло на фоне неожиданных дипломатических заявлений со стороны Тегерана, которые звучали накануне атаки.

"Временный совет руководства Ирана вчера одобрил, что соседние страны больше не будут атаковаться, если только нападение на Иран не будет осуществлено оттуда", -отмечает издание.

Сейчас аэропорт, который является одним из самых загруженных в мире, постепенно возвращается к штатному режиму работы.