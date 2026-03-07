Ми не легка здобич: президент ОАЕ вперше зробив заяву щодо війни з Іраном

Президент Об’єднаних Арабських Еміратів Мохаммед бін Заїд Аль Нахайян вперше з початку протистояння з Іраном зробив публічний коментар щодо бойових дій. Він заявив, що країна перебуває у стані війни, але почувається добре.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Лідер ОАЕ заявив, що його країна - дуже "не легка здобич", коментуючи атаки ракет та дронів з Ірану після початку операції США та Ізраїлю проти режиму аятол. Він зробив заяву під час відвідування постраждалих від атак Ірану.

"ОАЕ мають товсту шкіру та гірку плоть, ми не легка здобич... Ми виконаємо свій обов’язок перед нашою країною, нашим народом та нашими мешканцями, які також є частиною нашої родини", - запевнив Мохаммед бін Заїд Аль Нахайян.

Атаки Ірану на ОАЕ: що відомо

Після початку конфлікту на Близькому Сході Об'єднані Арабські Емірати дедалі частіше стають ціллю атак Ірану. Нещодавно в Дубаї знайшли уламки дронів російського виробництва, які Іран запустив у бік Еміратів.

Через регулярні обстріли та провокації з боку проіранських сил, в ОАЕ зазначали, що країна постраждала від повітряних атак навіть більше, ніж Ізраїль. На тлі цих подій Абу-Дабі розглядає можливість посилення своєї системи протиповітряної оборони.

Серед останніх випадків - 7 березня робота міжнародного аеропорту Дубая (DXB) була екстрено призупинена через атаку іранського безпілотника. Дрон атакував головні термінали, там стався сильний вибух.