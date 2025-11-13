Мы мобилизуем 30 000 в месяц, но военные и партнеры просят больше, - Зеленский

На вопрос журналиста об увеличении мобилизации из-за временных отступлений на фронте, глава государства пояснил: "Вопрос о людях является самым чувствительным и сложным для меня, для солдат, для людей, для общества и для партнеров".

Зеленский подчеркнул, что численность украинской армии нельзя сравнивать с российской из-за разницы в масштабах стран. Он подчеркнул, что даже если военные просят мобилизовать больше людей, надо учитывать потребности общества: люди работают, платят налоги, а эти средства идут на оборону.

"Поэтому нужно найти баланс", - добавил президент.

По его словам, сейчас система мобилизации работает по решению армии, которая приняла призыв примерно 30 000 человек в месяц. Зеленский уточнил, что партнеры Украины поднимают этот вопрос, но они не находятся на поле боя и не сталкиваются с реалиями, с которыми сталкивается страна.