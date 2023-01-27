F-16 для Украины. Чем он особенный и сколько времени ВСУ нужно для учений: ответ Игната

Среди всех истребителей Украина хочет получить именно F-16. Причиной тому является их многофункциональность - пилоты смогли бы выполнять как боевые задачи, так и усилить защиту неба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната во время брифинга.

"Это (передача самолетов от союзников - ред.) очень помогло бы Украине на пути к победе и деоккупации наших земель. Сколько времени это займет - здесь можно говорить достаточно условно, потому что есть сроки чрезвычайно большие, а в условиях войны такие сроки для обучения пилотов и инженерно-авиационного состава не подходят в условиях войны", - говорит Игнат.

По его словам, пилоты рассказывают, что могут овладеть самолетами и через несколько недель. Но, как объяснил Игнат - летать и совершать посадку - это одно, а вот воевать на этих истребителях совсем другое.

"А именно применять все виды вооружения, которые имеет тот же F-16 - самолет, который может совершать удары по наземным целям разными типами оружия (бомбы, ракеты и т.д.), а также стать частью ПВО, защищая небо от воздушных атак. Поэтому такой тип многоцелевого самолета, который является самым распространенным сегодня в мире (F-16 является таким из них), мог бы быть лучшим кандидатом для Воздушных сил, чтобы стать основным типом многоцелевого самолета", - объясняет Игнат.

Он напомнил, что Украина имеет на вооружении четыре типа самолетов: Су-27 и МиГ-29 (истребители), Су-25 (штурмовик) и Су-24 (бомбардировщик).

"А вот F-16 все эти функции четырех самолетов может в себе объединить и выполнять. Поэтому на него больше обращается внимание на предоставление Украине", - отмечает Игнат.

Также он рассказал, что список летчиков, которые в случае передачи F-16 будут ими управлять, уже оформлен.

"Этот список уже давно готов. Может, будут какие-то изменения, потому что у нас война. Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук уже его согласовал...И речь идет не только в необходимости пилотов, но и авиационных инженеров и так далее", - обратил внимание Игнат.

Кроме того, он добавил, что необходимо готовить аэродромную инфраструктуру, чтобы пилоты могли безопасно садиться на взлетно-посадочную полосу, а "эта работа уже ведется".

Предыстория

Напомним, в последнее время тема передачи истребителей F-16 для Украины приобрела массовый характер. Так, в Белом доме уже допустили отправку этих самолетов Киеву и заявили, что готовы обсуждать этот вопрос.

При этом не только США, но и Нидерланды заявили, что готовы рассмотреть передачу украинцам истребителей F-16.

В частности, издание Politico недавно писало о том, что страны НАТО якобы обсуждают возможность поставки Украине этих истребителей.

Добавим, интересный месседж сегодня был со стороны секретаря СНБО Алексея Данилова, который намекнул, что Украина ждет F-16 и опубликовал видео с лозунгом: "Вскоре в небе Украины".