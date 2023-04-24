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Белый дом об F-16 для Украины: сосредоточены на том, что понадобится в ближайшие недели

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Вашингтон, Понедельник 24 апреля 2023 21:54
Белый дом об F-16 для Украины: сосредоточены на том, что понадобится в ближайшие недели Фото: Джон Кирби, координатор Совета нацбезопасности США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США не рассматривают передачу Украине F-16 в данный момент. Сейчас основное внимание сосредоточено на предоставлении помощи, которая понадобится в ближайшие недели или месяцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг координатора стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джона Кирби.

"Вы слышали, как президент Байден (президент США Джо Байден - ред.) говорил, что это (передача Украине F-16 - ред.) пока не рассматривается. То, на чем мы сейчас сосредоточены, это возможности, которые, по словам самих украинцев, им действительно нужны в течение ближайших недель и месяцев", - отметил Кирби.

Он подчеркнул, что власти США находятся в постоянном контакте с представителями Украины.

"Мы почти каждый день постоянно обсуждаем с украинцами, какие возможности им нужны в первую очередь", - отметил Кирби.

Чиновник также напомнил, что вопрос нужд Украины обсуждался на встрече в формате "Рамштайн", где участники подняли тему усиления ПВО и предоставления боеприпасов.

Напомним, немецкий генерал в отставке, бывший командующий силами KFOR Эрхард Бюлер заявил, что Украине необходимо предоставить авиацию.

Также мы писали, что, по словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, поставки нашей стране F-16 станут лучшей инвестицией в долгосрочную безопасность Европейского континента.

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