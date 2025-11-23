Мы близки к цели по плану для Украины, просто нужно больше времени, - Рубио

"Я очень оптимистично настроен относительно того, что мы можем что-то здесь сделать, потому что мы достигли огромного прогресса", - сказал он.

Рубио при этом отметил, что он не хочет сказать о полной "победе", или об окончательном "решении". Работы над мирным соглашением в Украине будет еще очень много.

"Еще есть над чем работать, но сегодня мы гораздо дальше впереди, чем были, когда начинали сегодня утром, и точно, чем неделю назад", - заверил он.

Интересно, что Рубио не делал никаких заявлений относительно того, что он обязуется придерживаться дедлайна, который установил президент США Дональд Трамп. Вместо этого он обтекаемо заявил, что соглашение может быть достигнуто "очень скоро", а планы в разработке.

"Мы близки к цели. Нам просто нужно больше времени, чем мы имеем сегодня. Я искренне верю, что мы достигнем этого", - резюмировал он.