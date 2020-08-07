Міжнародні резерви України зросли завдяки новим запозиченням

Розмір міжнародних резервів України протягом липня 2020 року виріс на 1% (на 287,24 млн доларів). На 1 серпня розмір резервів склав 28 802,44 млн доларів.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

"Зростання резервів упродовж минулого місяця зумовлене насамперед успішним розміщенням урядом єврооблігацій", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, з початку року розмір міжнародних резервів виріс на 3500,28 млн доларів (на 13,8%).

Як повідомляло РБК-Україна, Мінфін розмістив випуск євробондів на 2 млрд доларів з погашенням у 2033 році з дохідністю 7,25% річних.

Також повідомлялося, що Міністерство фінансів України викупить єврооблігації з погашенням в 2021 і 2022 роках на суму 806 млн доларів і заплатить за них 846 млн доларів.

Нагадаємо, в липні Національний банк України (НБУ) поліпшив прогноз за розміром міжнародних резервів.

НБУ прогнозує розмір міжнародних резервів України до кінця 2020 року на рівні 29,9 млрд доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, розмір міжнародних резервів України протягом червня 2020 року зріс на 12,4% (на 3,10 млрд доларів) і 1 липня склав 28,5 млрд доларів.

Відзначимо, згідно з прогнозом МВФ, міжнародні резерви України скоротяться до 19,3 млрд доларів на кінець 2020 року (з 25,3 млрд доларів в 2019 році).