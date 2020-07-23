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Україна успішно розмістила євробонди на 2 млрд доларів

Київ, Четвер 23 липня 2020 18:53
Україна успішно розмістила євробонди на 2 млрд доларів
Фото: Україна залучила ще 2 млрд доларів (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Гроші залучили під 7,25% річних з погашенням у березні 20133 року

Україна 23 липня успішно розмістила євробонди на 2 млрд доларів. Гроші залучено під 7,25% річних з погашенням у березні 2033 року.

Про це у Facebook повідомив фінансовий аналітик ICU Михайло Демків.

За його словами, друга спроба випустити єврооблігації виявилася успішнішою, ніж очікувалося, оскільки вдалося отримати більше грошей під менший відсоток.

"Рішення про скасування випуску 1 липня, на мою думку, було правильним, як показала практика. Тоді не вдалося укласти угоду, але вдалося зберегти довіру інвесторів", - додав Демків.

Україна успішно розмістила євробонди на 2 млрд доларів

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна планувала випуск євробондів на 23 липня, який раніше було скасовано через відставку колишнього голови Національного банку України Якова Смолія; зокрема, очікувалося, що Україна розмістить облігації на 1,75 млрд доларів.

Зазначимо, заява Смолія про відставку була раптовою, тому випуск 12-річних євробондів було терміново відмінено.

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, відмову від розміщення облігацій було викликано тим, що відставка голови НБУ у світі міжнародних фінансів є досить істотною подією, тому Україна не стала ризикувати довірою інвесторів.

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