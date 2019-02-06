НБУ оприлюднив розмір міжнародних резервів на 1 лютого

Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Обсяг міжнародних резервів України залишається на рівні п’ятирічного максимуму

Розмір міжнародних резервів України протягом січня 2019 року практично не змінився і на 1 лютого 2019 року становив 20 819,7 млн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу НБУ.

Як зазначили в НБУ, у січні платежі з обслуговування та погашення державного боргу становили 883,9 млн доларів. З них 808,1 млн доларів - витрати на обслуговування та погашення за облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП). Ці витрати були частково компенсовані надходженнями від розміщення ОВДП, які становили 620,7 млн доларів.

У той же час чиста купівля валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку забезпечила поповнення резервів на 136,1 млн доларів.

Протягом місяця НБУ продав 54,3 млн доларів, з яких 30,0 млн доларів - шляхом валютних інтервенцій за вибором найкращої ціни.

"Але загалом у січні пропозиція валюти була вищою за попит, зокрема завдяки стабільним надходженням валютної виручки аграрних і металургійних експортерів, чистому продажу населенням валюти банкам, а також притоку коштів нерезидентів у гривневі державні цінні папери. Це дало Національному банку можливість купити на міжбанківському валютному ринку 190,4 млн доларів, з яких 107,5 млн доларів за вибором найкращої ціни", - зазначили в НБУ.

Крім того, на динаміку резервів впливала переоцінка фінансових інструментів (зміна ринкової вартості та курсу гривні до іноземних валют). У минулому місяці їх вартість збільшилася на 126,3 млн доларів (в еквіваленті).

"Загалом станом на 1 лютого 2018 року обсяг міжнародних резервів залишається на рівні п’ятирічного максимуму і покриває 3,4 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду і Національного банку", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, міжнародні резерви України протягом 2018 року збільшилися на 2 011,98 млн доларів (на 10,7%) - з 18 808,45 млн доларів до 20 820,43 млн доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова 31 січня заявила, що у січні 2019 року на валютному ринку України спостерігалося переважання пропозиції валюти над попитом. Рожкова зазначила, що січень 2019 року є нетиповим, оскільки НБУ більше купує валюти, ніж продає, тоді як у минулі роки спостерігалася протилежна тенденція.