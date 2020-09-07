Міжнародні резерви України перевищили 29 млрд доларів

Розмір міжнародних резервів України протягом серпня 2020 року виріс на 0,9% (на 246,22 млн доларів). На 1 вересня розмір резервів склав 29 048,71 млн доларів.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

За даними НБУ, з початку року резерви зросли на 14,8% (на 3 746,55 млн доларів).

Як зазначили в прес-службі НБУ, динаміку резервів упродовж серпня визначали такі чинники:

По-перше, операції НБУ на міжбанківському валютному ринку. У серпні пропозиція валюти перевищувала попит і Національний банк міг поповнювати міжнародні резерви. Загалом у серпні НБУ купив 460,5 млн доларів Інтервенції з продажу валюти у минулому місяці не проводилися.

По-друге, операції уряду з управління державним боргом. Валютні надходження на користь уряду впродовж серпня становили 250,5 млн доларів від продажу ОВДП у валюті. Водночас на обслуговування та погашення державного боргу було спрямовано 645,2 млн доларів. Крім цього, в серпні уряд та НБУ виплатили 204,5 млн доларів на користь Міжнародного валютного фонду.

По-третє, переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют). У минулому місяці їх вартість збільшилася на 385 млн доларів.

Нагадаємо, в липні Національний банк України (НБУ) покращив прогноз за розміром міжнародних резервів. НБУ прогнозує розмір міжнародних резервів України до кінця 2020 року на рівні 29,9 млрд доларів.

Відзначимо, згідно з прогнозом МВФ, міжнародні резерви України скоротяться до 19,3 млрд доларів на кінець 2020 року (з 25,3 млрд доларів у 2019 році).

Як повідомляло РБК-Україна, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило прогноз за розміром міжнародних резервів України у 2020 році до 27,4 млрд доларів. Під час гострої фази коронакризи у квітні агентство очікувало, що резерви впадуть до 22,9 млрд доларів.