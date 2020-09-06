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Fitch поліпшило прогноз щодо розміру міжнародних резервів України

Неділя 06 вересня 2020 13:24
Fitch поліпшило прогноз щодо розміру міжнародних резервів України
Фото: Fitch Ratings (fitchratings.com)
Автор: Олександр Білоус

Прогноз покращений на 4,5 млрд доларів

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings покращило прогноз щодо розміру міжнародних резервів України у 2020 році до 27,4 млрд доларів. Під час гострої фази коронакризи у квітні агентство очікувало, що резерви впаду до 22,9 млрд доларів.

Про це йдеться в повідомленні агентства.

Як наголошується в повідомленні, міжнародні резерви України зросли до 29 млрд доларів на початку вересня завдяки покупкам валюти центральним банком (нетто 1,2 млрд доларів з початку 2020 року) і зовнішнього фінансування.

"Ми очікуємо, що міжнародні резерви до кінця 2020 року складуть 27,4 млрд доларів", - відзначають аналітики агентства.

За оцінкою Fitch, поліпшення нагляду і рівнів капіталізації банків, а також підтримка ліквідності НБУ знизили ризики для фінансової стабільності. Незважаючи на те, що в липні непрацюючі кредити трохи знизилися до все ще високого рівня 48% (96,8% покриті резервами), більш слабкі макроекономічні перспективи, ймовірно, призведуть до погіршення якості активів, що підвищить ризик додаткових витрат на капіталізацію державних банків (59% від загальних активів системи).

Уряд України схвалив стратегію щодо скорочення непрацюючих кредитів за рахунок списання, що може сприяти прогресу в скороченні навісу проблемних кредитів. Доларизація депозитів (41%) і кредитів (41%) залишається високою, і деякі з недавніх досягнень можуть бути повернуті назад у короткостроковій перспективі, відзначають аналітики агентства.

Нагадаємо, в липні Національний банк України (НБУ) поліпшив прогноз за розміром міжнародних резервів. НБУ прогнозує розмір міжнародних резервів України до кінця 2020 року на рівні 29,9 млрд доларів.

Відзначимо, згідно з прогнозом МВФ, міжнародні резерви України скоротяться до 19,3 млрд доларів на кінець 2020 року (з 25,3 млрд доларів у 2019 році).

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