Международные резервы Украины превысили 29 млрд долларов

Размер международных резервов Украины в течение августа 2020 года вырос на 0,9% (на 246,22 млн долларов). На 1 сентября размер резервов составил 29 048,71 млн долларов.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

По данным НБУ, с начала года резервы выросли на 14,8% (на 3 746,55 млн долларов).

Как отметили в пресс-службе НБУ, динамику резервов в течение августа определяли такие факторы:

Во-первых, операции НБУ на межбанковском валютном рынке. В августе предложение валюты превышало спрос и Национальный банк мог пополнять международные резервы. В целом в августе НБУ купил 460,5 млн долларов Интервенции по продаже валюты в прошлом месяце не проводились.

Во-вторых, операции правительства по управлению государственным долгом. Валютные поступления в пользу правительства в течение августа составили 250,5 млн долларов от продажи ОВГЗ в валюте. В то же время на обслуживание и погашение государственного долга было направлено 645,2 млн долларов. Кроме этого, в августе правительство и НБУ выплатили 204,5 млн долларов в пользу Международного валютного фонда.

В-третьих, переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют). В прошлом месяце их стоимость увеличилась на 385 млн долларов.

Напомним, в июле Национальный банк Украины (НБУ) улучшил прогноз по размеру международных резервов. НБУ прогнозирует размер международных резервов Украины к концу 2020 года на уровне 29,9 млрд долларов.

Отметим, согласно прогнозу МВФ, международные резервы Украины сократятся до 19,3 млрд долларов на конец 2020 года (с 25,3 млрд долларов в 2019 году).

Как сообщало РБК-Украина, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз по размеру международных резервов Украины в 2020 году до 27,4 млрд долларов. Во время острой фазы коронакризиса в апреле агентство ожидало, что резервы упадут до 22,9 млрд долларов.