Международные резервы Украины превысили 29 млрд долларов

Резервы выросли благодаря покупке НБУ валюты на межбанке
Размер международных резервов Украины в течение августа 2020 года вырос на 0,9% (на 246,22 млн долларов). На 1 сентября размер резервов составил 29 048,71 млн долларов.
Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.
По данным НБУ, с начала года резервы выросли на 14,8% (на 3 746,55 млн долларов).
Как отметили в пресс-службе НБУ, динамику резервов в течение августа определяли такие факторы:
Напомним, в июле Национальный банк Украины (НБУ) улучшил прогноз по размеру международных резервов. НБУ прогнозирует размер международных резервов Украины к концу 2020 года на уровне 29,9 млрд долларов.
Отметим, согласно прогнозу МВФ, международные резервы Украины сократятся до 19,3 млрд долларов на конец 2020 года (с 25,3 млрд долларов в 2019 году).
Как сообщало РБК-Украина, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз по размеру международных резервов Украины в 2020 году до 27,4 млрд долларов. Во время острой фазы коронакризиса в апреле агентство ожидало, что резервы упадут до 22,9 млрд долларов.