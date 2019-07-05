ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Міжнародні резерви України за червень зросли більш ніж на мільярд доларів

Новини » Економіка    05.07.2019 - 17:32
Міжнародні резерви України за червень зросли більш ніж на мільярд доларів
Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Резерви збільшилися завдяки розміщенню євробондів і купівлі валюти Нацбанком

Міжнародні резерви України у червні зросли на 6,4% (на 1 236,82 млн доларів) до 20 638,90 млн доларів. Про це повідомляє прес-служба Національного банку.

Як зазначається в повідомленні, зростання відбулося завдяки насамперед розміщенню урядом єврооблігацій і купівлі Національним банком валюти на міжбанківському ринку.

У НБУ нагадали, що у червні уряд розмістив єврооблігації на 1 млрд євро, а також отримав 325,8 млн доларів і 148,0 млн євро від розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Водночас загальні виплати за державним боргом, номінованим в іноземній валюті, у червні були значно меншими за надходження - 952,4 млн доларів.

"Позитивно на обсяг резервів вплинула також сприятлива ситуація на валютному ринку, яка склалася унаслідок позитивної цінової кон’юнктури для українського експорту, помірних обсягів імпорту та припливу іноземного капіталу в державні цінні папери, номіновані в гривні", - йдеться в повідомленні.

Ці фактори зумовили надлишкову пропозицію валюти і дали Національному банку змогу поповнити міжнародні резерви за рахунок інтервенцій на міжбанківському валютному ринку на загальну суму 322,3 млн доларів, додали в НБУ.

Нагадаємо, за даними НБУ, в червні на валютному ринку і надалі зберігалася сприятлива ситуація. Цьому, серед іншого, сприяло переважання пропозиції іноземної над попитом на неї, у тому числі на готівковому сегменті ринку. У результаті офіційний обмінний курс гривні до долара і євро в червні до травня зміцнився (на 2,6% і 0,6% відповідно).

Відзначимо, голова НБУ Яків Смолій 6 червня повідомив, що Національний банк має намір переглянути прогноз щодо рівня міжнародних резервів України на кінець 2019 року.

НБУ суттєво розширив список системно важливих банків НБУ скасував низку валютних обмежень
Новини України Національний банк Українирезервы
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся